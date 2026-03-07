Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario

La decisión de la cúpula directiva del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de no continuar en sus puestos parece llamada a complicar la ya de por sí compleja puesta en marcha del nuevo mapa sanitario del Principado.

La reordenación de la estructura organizativa de la región significa la fusión de las ocho circunscripciones actuales en sólo tres, con Oviedo, Gijón y Aviles como cabeceras. Si hasta hace pocos días se daba por hecha una continuidad en los tres grandes centros de poder, en el momento actual en dos de esas tres nuevas demarcaciones no hay un equipo directivo definido.

Nueva división de áreas sanitarias / .

Esta incertidumbre emerge cuando quedan pocas semanas para el final del plazo que se había dado la Consejería de Salud para tener en marcha la nueva maquinaria de gestión (el 31 de marzo).

No hay equipo directivo en la cabecera de Avilés, porque el que era gerente, Miguel Javier Rodríguez, pasará a dirigir el área de Oviedo (la más complicada, pues incluye el HUCA). Y no hay equipo en la de Oviedo porque, según ha podido saber este periódico, varios subdirectores del grupo que encabezaba Beatriz López Muñiz han dado un no a la propuesta de continuar que les trasladó el futuro gerente. Los miembros de ese equipo con rango de directores ya habían anunciado su marcha con la gerente.

Configuración de los cuadros de mando

Así las cosas, la única área que parece tener relativamente encauzado el futuro es la que tiene Gijón como cabecera, con María Luisa Sánchez Núñez al frente.

Para el área de Avilés habrá que buscar otro responsable que, a su vez, configure su equipo. Y por el momento no parece estar claro por dónde pueden ir los tiros.

Y eso mismo, formar un equipo, es lo que tendrá que hacer Miguel Rodríguez en el área de Oviedo, tras toparse con las negativas de las actuales subdirectoras de Servicios Quirúrgicos y Críticos, Patricia Barrio Fernández, y de Servicio Básicos, Alejandra Fernández Fernández. Ambas acompañaron este pasado jueves a la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, en la inauguración del XI Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo (CEMUO), que se celebra en el complejo sanitario ovetense, pero su intención es no continuar.

“Miguel Rodríguez dejó buen cartel en su etapa anterior, lo previsible es que encuentre gente con cierta facilidad”, pronosticó ayer a este periódico un buen conocedor de la sanidad regional. Manuel Javier Rodríguez Gómez (Reinosa, 1964), inspector médico de origen cántabro, ya fue director médico del HUCA entre 2013 y 2015; gerente del área sanitaria de Gijón entre 2025 y 2019; y consejero de Salud de Cantabria de 2019 a 2022, con el PSOE.

Convocatoria de plazas

En todo caso, ahora toca esperar los resultados de la masiva convocatoria de plazas directivas que tiene en marcha el Servicio de Salud del Principado (Sespa) con el objetivo de dotar los equipos directivos de las tres áreas que conforman la nueva estructura. Los plazos de presentación de solicitudes para los puestos principales concluyen el jueves y el viernes de la próxima semana (días 12 y 13). A partir de ahí, los responsables del Sespa tendrán que acelerar para elegir entre los candidatos y ajustarse al citado final de plazo del 31 de marzo.

Este panorama convulso que presenta la sanidad asturiana es la consecuencia de la noticia adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA: buena parte del equipo directivo del área de salud más importante de la región, la que abarca Oviedo, otros 22 concejos del centro de la región y, sobre todo, el HUCA, no seguirá en sus puestos en la etapa que se abre con la entrada en vigor del nuevo mapa sanitario.

Entre las bajas figuran la gerente de toda el área, Beatriz López Muñiz; el director de Atención Sanitaria y Salud Pública, Álvaro González Franco; la directora Económica y de Profesionales, Ana Belén Rodríguez Villa; y la directora de gestión de Cuidados y Enfermería, María Gema García Riestra. A finales de enero, había presentado su dimisión la que era directora del HUCA y del Hospital Monte Naranco, María José Villanueva Ordóñez.

Falta de libertad para formar equipo

Según las fuentes consultadas por este periódico, el motivo aducido por la gerente del área para explicar este desenlace es la negativa recibida desde la Consejería de Salud y desde la gerencia del Servicio de Salud (Sespa) a configurar con libertad su equipo para la singladura que se iniciará con el nuevo mapa sanitario. Esta determinación no se traducirá en un vacío de poder. Todos los dimisionarios han manifestado la determinación de continuar en sus puestos hasta que lleguen sus respectivos relevos.

La reestructuración del mapa sanitario vigente desde 1984 implica algunos desafíos no menores. Entre ellos, el gran tamaño de las tres nuevas áreas sanitarias, que en algunos casos obligará a gestionar centros muy distantes entre sí. La estructura que entrará en vigor en pocas semanas es la siguiente: área I) Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio); área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea); y área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón Nalón y Arriondas).

Noticias relacionadas

De otro lado, a nadie se le escapa de que a la actual legislatura autonómica le resta un año de andadura. Para mayo de 2027 están previstas elecciones autonómicas y municipales, con posibilidades de cambio de ciclo, circunstancia que obstaculiza la confianza en proyectos a largo plazo y la planificación con luces largas.