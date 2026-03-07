Exposiciones para hacer historia y homenajes a las mujeres artistas y en la música

La Asociación Feminista de Asturias (AFA) Clara Campoamor celebra sus 50.º de trabajo a favor de la mujer, tanto en la investigación y el plano teórico como a pie de calle, con un amplio programa de actividades que ya ha comenzado. Esta misma semana presentó en Gijón, en el Museo Casa Natal Jovellanos, una exposición con sus fondos de arte, obras cedidas a AFA por las artistas asturianas Mabel Lavandera, María Álvarez, Elena Rato y la zamorana María Gimeno, y en otoño, a principios del mes de septiembre muy probablemente, llegará, en la sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo, una entrega extraordinaria de su ciclo "Contra el canón", comisariado por el historiador y crítico de arte Santiago Martínez, que en esta ocasión reunirá a 14 veteranas artistas asturianas, "orilladas por su condición de género", apunta la presidenta de AFA, Gloria García Nieto. Son Charo Garpe, Ángeles Palomeque, Trinidad Formoso, Raquel Miranda, Ascensión Fuentes, Marina Ladero, Daniela Zanzoni, Puri Trabanco, Lidia Rodríguez, Beatriz Gutiérrez, Pilar del Val, Dolores Trabanco, Encarnación Domingo y Cristina Ortiz .

Esta edición conmemorativa de "Contra el canón" llegará con doble dedicatoria, a las mujeres en las artes plásticas y en la música. Están previstas tres recitales musicales, de profesoras y alumnas del Conservatorio Superior de Música en la inauguración, en la clausura y durante una visita guiada a la exposición de arte. Y habrá varias conferencias.

Antes de llegar ahí, el próximo mes de abril, AFA inaugurará otra exposición en el Archivo Histórico de Asturias, con su colección de carteles y los de los últimos años de la plataforma Asturias Feminista 8M, además con fotos y documentos, con las actas de constitución de la propia asociación y de su antecesora, Aupem (Asociación Universitaria Para el Estudio de los Problemas de la Mujer).

En octubre habrá otra muestra retrospectiva, esta vez en el claustro alto del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, con los paneles de la que organizaron por su 40.º aniversario, contando la historia de AFA, junto algunos más que recojan los acontecimientos de esta última década.

AFA sacará, además, ediciones especiales de sus publicaciones, de los "Cartafueyos Feministas" y de "Le feministes".