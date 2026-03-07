Femetal defiende "avances" en la negociación del convenio de la industria auxiliar ante la convocatoria de huelga en Asturias

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal), calificó ayer de «injustificado» el anuncio de huelga lanzado por los sindicatos en la negociación del convenio colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares, que afecta a cerca de 3.500 trabajadores, y defendió los «avances» realizados desde el inicio del proceso negociador . Además, reiteró su voluntad de alcanzar un acuerdo.

Fuentes de Femetal señalaron que entre las propuestas planteadas por la federación empresarial destaca la reducción de 8 horas de la jornada anual hasta las 1.714 horas, incrementos salariales vinculados al IPC, subidas de dietas superiores al 16 %, medidas de conciliación mediante descansos compensatorios y avances en igualdad salarial entre trabajadores en activo y en incapacidad temporal (IT).

«El principal desacuerdo se mantiene en la exigencia de la parte social de recuperar una fórmula de actualización salarial totalmente en desuso, que no forma parte del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y cuya aplicación en el sector es actualmente limitada a tan solo un seis por mil de los trabajadores del sector en España», señalaron fuentes de Femetal, que consideran que «la convocatoria de huelga en el actual contexto de negociación es desproporcionada puesto que, ante los 14 puntos propuestos por la parte social, Femetal ha pedido para tres de ellos dos días de trabajo para dar una respuesta por escrito el lunes y, lamentablemente, la parte social solo está dispuesta a negociar con límites de tiempo reducidos a cinco horas el lunes, mientras que, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, nuestra disposición para encontrar la solución al conflicto planteado por los sindicatos es total y sin limitaciones».

CC OO de Industria y UGT FICA han convocado huelga los martes, los miércoles y los jueves de las tres semanas completas de marzo que quedan.