El feminismo asturiano se cita este domingo en Villaviciosa

El movimiento feminista asturiano se ha dado cita este domingo 8 de marzo en Villaviciosa, en una manifestación unitaria que partirá a las 12.30 horas de la calle Ramón Rivero Solares. Asturias Feminista 8M ha hecho "una apuesta consciente por descentralizar la protesta y visibilizar que la reivindicación por la igualdad atraviesa todo el territorio autonómico" y, bajo el lema "Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista", ha querido expresar su reconocimiento y su apoyo a las mujeres que viven y trabajan en los pueblos. Eso será mañana. Este sábado es el día del acto institucional convocado por el Gobierno del Principado por la jornada reivindicativa del Día Internacional de la Mujer en el Museo Marítimo de Luanco, en el concejo de Gozón, con la proclama "Igualdad, motor de la democracia". El acto comenzará a las 12 horas y contará con la intervención del presidente asturiano, Adrián Barbón.

El eco del 8M se dejará oír hasta bien entrado el mes de abril por toda Asturias. En Oviedo se han organizado diversas actividades en torno al Día de la Mujer durante estas últimas semanas y aún continúan, hasta el 15 de marzo, con el taller itinerante "Culturízate por la igualdad", para los alumnos de los centros de Primaria. En Gijón han lanzado una campaña divulgativa contra la desinformación y los discursos negacionistas, "Desmontando mitos, defendiendo la igualdad". Avilés ha programado en la Factoría Cultural la representación de "Luchadoras", una obra de teatro sobre la violencia contra las mujeres en México, el viernes 13 de marzo a las 18.30 horas.

En Siero, el día 12 se entregará el Premio Mujer Sierense del año y durante los meses de marzo y mayo se impartirán en los institutos del concejo los talleres "Masculinidades igualitarias", a cargo de la experta en Igualdad y Coeducación Chusa Méndez.

Los cinco concejos del Nalón promueven la campaña de sensibilización "Lo habitual no es neutral", para denunciar los comportamientos cotidianos que vulneran los derechos de las mujeres. En Langreo, San Martín, Laviana, Sobrescobio y Caso han tenido lugar a lo largo de los últimos días talleres, funciones de teatro, cine....

Este año, en el marco del 8M, el Gobierno regional presentará el sello "Centro Coeducador", una distinción a los colegios e institutos que destaquen por su labor en la educación en igualdad.