Gloria García Nieto, presidenta de la Asociación Feminista de Asturias (AFA) Clara Campoamor: "No hay ningún derecho que no pueda ser revertido, no hay que dar nada por sentado"

El 25 de noviembre de 1976 tuvo lugar en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo la presentación de la Asociación Feminista de Asturias (AFA); en 1977 se constituyó oficialmente, con el sobrenombre de Clara Campoamor. Desde entonces, durante 50 años, con altos y bajos, ha mantenido encendida la llama del feminismo en Asturias. Gloria García Nieto es su presidenta desde 2020. Antes, desde 1986 hasta 2002, había sido la encargada de coordinar las actividades del Espacio Feminista de Oviedo Quintana-20, integrado por el Colectivo Escuela No-sexista y el Espacio Experimental de Mujeres.

¿Ya estaba usted en la presentación de AFA?

Desde el 76, cuando empezamos, en la primavera del 76, con los encuentros entre mujeres de distintos partidos, independientes… Fue en noviembre del 76 cuando se presentó AFA en Oviedo, en la facultad que antes era de Filosofía y Letras, y ahora de Psicología. En su origen llevaba el apellido de democrática: teníamos doble militancia, militábamos en los partidos de la izquierda asturiana y la lucha por las libertades democráticas estaba muy presente. AFA empieza a funcionar en el 76, se presenta públicamente y durante el 77 celebramos el primer 8 de marzo como Asociación Feminista de Asturias. De ese 8 de marzo es nuestro cartel fundacional, que nos diseña Mabel Lavandera, una imagen de la detención de Emmeline Pankhurst y el pie es Asociación Feminista Democrática de Asturias. En el 78 cuando se legaliza desaparece lo de "democrática", porque considerábamos que una asociación feminista era democrática o no era. En el registro de asociaciones nos obligaron a ponerle un nombre, no valía el genérico, y le pusimos el de Clara Campoamor, que fue la que nos peleó ese primer derecho de ciudadanía que fue el voto.

¿Los partidos políticos supeditaban la reivindicación feminista a un bien mayor, que entendían que era restituir la democracia?

Las mujeres empezamos a ver que en la dinámica política y reivindicativa de las organizaciones el tema de las mujeres quedaba arrinconado. Las precursoras fueron las mujeres de la Liga (la Liga Comunista Revolucionaria), que crearon un comité de mujeres clandestinas hacia el 74; el PC tenía al MDM, el Movimiento Democrático de Mujeres, pero digamos que esa lucha estaba bastante supeditada a lo que se consideraban intereses prioritarios. Hasta que las mujeres nos cansamos y decidimos que era la vez o no era. Necesitábamos una organización independiente de mujeres que teorizara, hablara, debatiera y reivindicara desde el feminismo los derechos de las mujeres.

¿Y cómo empezaron?

Nos reuníamos en el Bibio, en una casa de ejercicios espirituales de Gijón, clandestino todo.

Encontraron en la Iglesia a un cómplice.

En la iglesia de base. Siempre hubo implicación por su parte, de hecho, se utilizaban las iglesias para guardar las multicopistas, la publicidad, la propaganda... Hoy pienso que sería imposible, pero bueno, en aquel momento en Asturias sí había complicidad. Estaban las mujeres de la JOC (Juventud Obrera Cristiana), de la JEC (Juventud Estudiante Católica)… Luego fueron yéndose más a la izquierda, militando en el PCE o en otros partidos. Allí, en el Bibio, estaban Teresa Meana, Paloma Uría, Emilia Vázquez, Marta Rodríguez, había gente de Bandera Roja, estaba Amelia Valcárcel…

¿Había expectación por la presentación de la asociación ?

En aquella época nos dirigíamos a las vanguardias, a la gente más politizada, colectivos minoritarios dentro de la capacidad reivindicativa de la Universidad, teniendo en cuenta que, en aquel momento, la movilización en la Universidad era mucho más amplia que ahora. Bajaban columnas del campus de Llamaquique a Derecho, día sí, día no, en manifestación, o había asambleas masivas, en las que se llenaba el claustro del edificio histórico, abajo y arriba, y en esas ventanas colgábamos las pancartas feministas. Ahí, a partir del 76, aparecen ya las pancartas de Aupem (Asociación Universitaria Para el Estudio de los Problemas de la Mujer) reivindicando el derecho al aborto, el derecho a nuestro cuerpo, al divorcio, por los derechos y libertades de las mujeres.

El camino de AFA hasta aquí no ha sido lineal.

Los primeros 10 años, más o menos la Transición, del 75 al 85 o incluso al 90, fueron de mucha y febril actividad. Estuvimos muy volcadas hasta que se aprobó la Constitución. En las primeras elecciones AFA participó en la candidatura de unidad regionalista y algunas compañeras estaban también en otra que luego se retiró.

En los inicios de AFA las reivindicaciones eran básicas.

Básicas, básicas. El divorcio, la eliminación de los delitos de adulterio y amancebamiento, que aquí, por ejemplo, fue de lo que más se trabajó, porque había mujeres desterradas por adulterio.

¿Desterradas?

Desterradas. Su castigo era un destierro y las mandaban a Zamora. Aquí siempre las mandaban a Zamora, a Benavente o a Palencia, o sea, a sitios inhóspitos para un asturiano. Ahí hubo ahí mucho acompañamiento, mucha asistencia a los juicios, manifestaciones y concentraciones. La primera manifestación grande, entre comillas, del feminismo en Asturias fue la del divorcio en Gijón.

¿En qué año?

A finales de los 70, en el 79, creo. Y a la vez, ahí se inicia el proceso por aborto a las 11 mujeres de Bilbao. Ese juicio marcó esa década de luchas, porque fue el que nos llevó a la aprobación de la primera ley de aborto, en el año 85. Los 80 estuvieron marcados por lucha por el aborto, por el derecho a nuestro cuerpo, al acceso a los anticonceptivos, que también eran ilegales. No te los recetaban, se conseguían con recetas clandestinas y había farmacias que se negaban a dártelos, tanto la píldora, que en aquel momento era la salvación, como los condones. Toda esa lucha nos mantuvo en la calle con encierros, encadenamientos, detenciones, autoinculpaciones. Se hicieron muchas actividades, muy fuertes, se grabó un aborto y se llevó al juez autoinculpándonos todas.

¿Fue la etapa más beligerante?

Yo creo que esa fue la etapa en la que cuñamos los periódicos de LA NUEVA ESPAÑA con el sello "El aborto legal ya". Necesitábamos visibilidad, acercar el movimiento. Y de ahí seguimos, introduciendo los derechos laborales, el derecho al trabajo, a la educación. Se partía de cero. El manifiesto programático de AFA, que está en uno de los primeros carteles que hicimos, en el segundo, del 77, es totalmente actual. Quitando que hemos conseguido que el aborto sea legal… Y ahora se estaba planteando incluir el derecho al aborto en la Constitución, y sí, pero no donde pretenden: como un derecho fundamental o mejor que no. O sea, que no hay ningún derecho que no pueda ser revertido. No hay que dar nada por sentado y hay que estar atentas a que no vayamos un paso atrás. Como decíamos siempre, para atrás ni para coger impulso.

El feminismo está en retroceso entre los jóvenes. ¿Son conscientes de ello?

Nos preocupan las actitudes en la gente más joven, la información que nos llega a las compañeras de los centros de enseñanza, de Secundaria y las actitudes de los universitarios. Es duro cómo se están cuestionando los avances de las mujeres. Hemos perdido el interés por la educación política y social. La derecha ha conseguido hacer un mantra de las palabras política e ideología, como si fuera algo negativo cuando es innato al ser humano. No hay nada en el ser humano, como ser social que es, ajeno a la política o a la ideología. ¿Qué ha pasado que estamos todavía discutiendo cosas elementales?

¿Y qué ha pasado? ¿Lo saben?

Pues no. Yo me preguntaría, ¿cómo se puede ser tan corto de miras? Y hablo masculino porque es lo mayoritario, aunque hay muchas mujeres con la misma historia. Vemos en los centros educativos como las chicas asumen como algo normal que sus parejas controles su teléfono, porque las quiere mucho. Estamos todavía planteándonos que alguien que te quiere puede ser dueño de tu vida, pero si es amor tiene que ser recíproco y si no es dominación. Dicen que las feministas nos hemos pasado de frenada. ¿Perdone? ¿El número de asesinatos de mujeres este año? ¿Y el del año pasado? ¿La lista de paro? ¿La brecha salarial? ¿Dónde está la pasada de frenada?

¿Alguna vez piensan que el feminismo ha fracasado?

No nos lo podemos permitir. No hemos conseguido que nada esté en orden, no hemos llegado adonde queríamos, pero sí hay una diferencia entre el antes y el ahora. Para avanzar tienes que tener un horizonte utópico. Las cosas se conquistan cuando luchas por utopías. Estamos viviendo en una sociedad de mierda, con esa cantidad de bulos, de barbaridades que se dicen. Levanta la mirada de la pantalla del móvil y mira a tu alrededor. Estamos reivindicando el derecho a vivir en libertad y en plena igualdad, y en una sociedad justa, igualitaria y en paz. A pesar de las distintas ramas del feminismo, cada una pensamos como nos da la gana, pero todas estamos reivindicando derechos humanos básicos. Lo que no toleramos es que nadie nos diga cuál es el papel de la mujer: el papel de la mujer será el que la mujer quiera tener en cada momento y donde quiera que esté.

Dicen que el feminismo está dividido.

En AFA no hay unanimidad en nada y estamos juntas. Muchas compañeras nos critican porque no nos posicionamos. AFA no se posiciona. Las mujeres de AFA tienen sus posiciones. No es una cuestión ni de mayorías ni de minorías. Y por encima de todo eso tenemos una lucha común. Eso es lo que AFA ha sostenido 50 años con peleas y debates internos.

¿Hay remplazo generacional?

En las manifestaciones salen a la calle muchas jovencitas. En la reivindicación están, en la organización menos. La militancia ya no se lleva, porque militar es un compromiso que requiere tiempo y dedicación. Hay un descompromiso. Ahora las jóvenes tienen más presión, académica, laboral… Antes teníamos tiempo para militar 24 horas, estudiar las mismas 24 horas o trabajar las mismas 24 horas. Ahora el compromiso militante es mucho más laxo.