José Manuel Zapico, líder de CC OO: "La tensión entre socios del gobierno asturiano interesa a muy poca gente; lo importante es ejecutar los presupuestos y dar soluciones concretas

A punto de cumplirse un año desde su reelección como líder de Comisiones Obreras, José Manuel Zapico (Sama, 1977) analiza la marcha del Gobierno regional y los retos políticos de la izquierda. El sindicato es combativo con algunas decisiones del Ejecutivo, las mismas que tensan la relación del PSOE e IU, que ambos partidos intentarán encauzar este lunes con una reunión.

-El sindicato tiene en el punto de mira judicial dos decisiones del Gobierno: el decreto de Universidades y la autorización a Costco.

-Lo estamos valorando con los servicios jurídicos, sí. No lo descartamos.

-En el caso del decreto que ha autorizado los centros adscritos a universidades privadas para Oviedo y Avilés ¿es una decisión tomada?

-Sí, no hay ninguna duda, hay razones de fondo. Se está tomando un atajo y, con la normativa asturiana, una universidad no se puede adscribir a sí misma sin tener implantación previa. Solo cabría una adscripción a la Universidad de Oviedo y no es el caso. Vamos a intentar frenarlo.

-¿Comisiones Obreras no estaría a favor de ninguna universidad privada en Asturias?

-Con la normativa actual, no. Eso no quita que pudiese valorarse un proyecto serio, riguroso, complementario, pero no es el caso. Aquí se plantean “academias” de universidades privadas sin arraigo en Asturias. La educación superior es el instrumento más poderoso que tenemos como ascensor social. No compartimos que se venga a hacer negocio con ello.

-El Gobierno dice que no va a dar ningún dinero público a la universidad privada.

-No lo creemos. A la universidad pública se le negó hace unos años el edificio de Calatrava y ahora son todo facilidades.

-En el caso de Costco, ¿qué incomoda más: el proyecto en sí o la fórmula empleada para aprobarlo?

-Hay una tormenta perfecta. El proyecto en sí es muy depredador del comercio minorista, porque basa su estrategia en eliminar al competidor. Costco lleva en España desde 2014 y acumula pérdidas desde entonces, y su beneficio viene por la vía del socio, que no tributa en España. Elimina competidor y, una vez que tenga el mercado, los precios ya son otra cosa.

-¿Por qué consideran que el impacto será especialmente grave en Asturias?

-La situación del comercio en Asturias es de colapso. Desde 2014 se perdieron 5.000 puestos de trabajo en el comercio: 2.200 por cuenta ajena y 2.800 de autónomos. Y ya ve que muchos grandes centros han cerrado. El sector ya estaba tensionado y las directrices comerciales preveían ese escenario y hacían un efecto regulador. Desde entonces menos población, más envejecida, hay auge del comercio electrónico… Además, en España somos la quinta comunidad autónoma en densidad comercial. A todo ello, sume que se aprueba el proyecto saltando la ley. Lamentamos que se antepongan los intereses de la FSA al interés general.

-En estas dos cuestiones, IU expresó su rechazo en el Consejo de Gobierno. Pero eso genera tensión en el Ejecutivo.

-Hay un gobierno plural y son plurales sus posiciones, entendibles y respetables. Pero gobernar no es un cheque en blanco: hay compromisos programáticos y también hay que generar estabilidad, por ejemplo, sacando los presupuestos adelante. Esa tensión interesa a muy poca gente. Lo importante es centrarse en los problemas de los trabajadores y de la sociedad y se den soluciones concretas. Seis de cada diez personas en Asturias no pueden hacer frente a gastos imprevistos. El gasto medio de una familia para mantener el hogar son 1.100 euros. El alquiler subió un 10% el último año. Hay temas que deben ser prioridad. Las diferencias en un gobierno son normales, incluso enriquecedoras, pero no deben distraer.

-IU ha asumido la política de vivienda en Asturias. ¿Se hace todo lo necesario?

-En la Junta General ya dijimos que la ley de vivienda está bien encaminada, pero no es suficiente. Ahora, en el trámite parlamentario, deben incluirse enmiendas que la mejoren y, sobre todo, que pongan freno a la especulación. Defendemos la vivienda como un derecho social, pero la realidad es que se trata como un activo financiero: de ahí vienen los problemas de hipotecas y del alquiler, que nos está comiendo el salario.

-¿Qué plantean?

-Construir más vivienda pública, fijar zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, rehabilitación. Pero hay dos fundamentales: introducir el derecho subjetivo en la ley de vivienda, como ocurre en otras comunidades, e introducir que los grandes fondos no puedan comprar vivienda si no es para destinarla a vivienda para habitarla. Aspiramos a que en el trámite parlamentario se argumenten las posiciones y cada cual asuma su responsabilidad.

-¿Cómo valora el decreto regulador de las viviendas turísticas?

-Introdujimos medidas que quedaron reflejadas en la ley. A grandes rasgos, está bien encaminada, buscando equilibrios para que perdure en el tiempo. Estamos moderadamente satisfechos.

-Yolanda Díaz ha anunciado que no será cabeza de cartel. ¿Qué pasa ahora con Sumar? ¿Cuál debe ser el camino?

-Las izquierdas están condenadas a entenderse en un contexto geopolítico de uso de la fuerza para dirimir diferencias entre países. Es el momento más complicado desde la Segunda Guerra Mundial. Se han roto consensos, se vulneran normas internacionales y entran el odio y la violencia en la política. La izquierda pacifista y democrática está condenada a entenderse para defender un Estado de bienestar que ha traído prosperidad. En el mundo del trabajo, sin libertades sindicales y sin democracia, las condiciones no mejoran. Tenemos que defender estados sociales, democráticos y de derecho, convivencia en paz. El modelo europeo está en peligro. Hay que dejar egos a un lado y ser generosos poniendo en el centro las necesidades de la gente y no cuestiones partidistas.

-Ese discurso lo repite la izquierda, pero luego pocas veces lo concreta.

-Hay demasiados liderazgos que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león.

-En Asturias, ¿cuál sería el camino?

-Tener un instrumento electoral plural y unitario, se llame como se llame. Convocatoria por Asturias podría valer, pero si eso es un problema, no debería ser impedimento para llegar a un proceso electoral con la mayor unidad posible.

-¿Cómo ve el planteamiento de que toda la izquierda presente candidaturas únicas en las alas?

-Hace cuatro años la diferencia fue de un diputado entre bloques y todo indica que el resultado va a estar muy ajustado. Cada voto que la izquierda desaproveche es una oportunidad perdida. En espacios donde la izquierda transformadora, a la izquierda del PSOE, históricamente no ha tenido representación, hay que buscar fórmulas para aprovechar esa fuerza y que no se desperdicie. Y ahí el PSOE tiene que ser generoso, porque es la fuerza mayoritaria y puede hacer que todas las organizaciones estén cómodas.

-A veces esos proyectos que parecen que suman luego acaban restando.

-Tiene que ser creíble, no coyuntural. Eso se consigue con un proyecto ilusionante y un programa que ponga en el centro los intereses de la gente. A la ilusión hay que añadir fraternidad y no confrontación. Si se genera un frente amplio unitario, estoy convencido de que habrá más opciones de hacer políticas progresistas y mantener gobiernos progresistas en Asturias.

-A la vista de resultados y tendencias, ¿qué escenario prevé para Asturias?

-Las posiciones conservadoras están fuertes. Foro y PP se pueden aglutinar en una candidatura porque sus posiciones no son muy diferentes y se percibe sintonía. Y hay una ultraderecha que está canalizando el descontento. Frente a ese modelo de retroceso, hay opciones si la izquierda genera un proyecto ilusionante con un programa concreto y establece espacios de fraternidad.

-¿Por qué se produce ese descontento si justamente es la izquierda quien gobierna?

-La gasolina de la ultraderecha es la desigualdad. Si la vivienda nos come el salario, si no atajamos la pobreza infantil, si los centros de trabajo son tóxicos, hay descontento que no se canaliza. El acelerante es la corrupción: genera hartazgo y desapego. El antídoto son políticas útiles que generen igualdad: más empleo de calidad, vivienda como derecho social, y recursos suficientes en sanidad para que curarse no dependa de la cartilla o de la cuenta corriente.

-Ejemplo de (mala) gestión: el atasco en dependencia.

-La ley no sirve si no se cumple. El Gobierno asturiano debería tener tres prioridades: cumplir la ley de dependencia para que en 180 días la gente tenga reconocido su derecho; fijar la vivienda como derecho social eliminando la especulación de fondos; y generar empleo. Estamos a las puertas del 8M y es una vergüenza que Asturias sea la segunda comunidad con mayor brecha salarial, tras Navarra. Hay que ser exigentes con la patronal: con el fraude de horas extra y el mercado negro del trabajo. Y hay que hablar de salud laboral: tenemos centros de trabajo que enferman. La patronal no puede refugiarse en el “absentismo” para tapar problemas de centros tóxicos.

-¿Se imagina a Vox en el Gobierno de Asturias?

-Me cuesta imaginarlo, pero es una opción real.

-¿Qué puede hacer el Gobierno actual de izquierdas para evitarlo?

-Políticas útiles, generar estabilidad y ejecutar los presupuestos con eficacia.

-¿Qué visión tiene de la política industrial?

-Empezamos la casa por el tejado: desmantelamos fuentes de energía estables y no llegó una sustitución que garantice precios competitivos. Esto afecta a Asturias, España y Europa. Una Europa sin acero no es Europa. Hay que poner políticas públicas para mantener un sector estratégico como el acero. Hay que exigir inversiones a la familia Mittal, pero la transición no va a ser justa si depende de un consejo de administración, que antepondrá intereses económicos. Desde lo público hay que dar respuesta.

-¿La apuesta por la industria de la defensa genera conflicto interno en la izquierda?

-No. Asturias tiene tradición en defensa y CC OO también en secciones sindicales en el sector, como Santa Bárbara. El problema no es fabricar armas, sino para qué se usan. Y cuando la defensa está en manos privadas o en terceros países, Europa tiene menos capacidad de defender su modelo social. Recuperar capacidad propia es lógico. Defensa no es solo rearme: es preservar un modelo social con sanidad, educación pública y Estado de bienestar fuerte.

-¿Cómo ve la pugna entre Indra y Santa Bárbara?

-Preocupante. Los recursos deberían ser suficientes para que no haya tensiones de actividad en ninguna empresa. Tienen que ser compatibles y complementarias.

-¿Preocupa la situación en la que está la central de La Pereda en cuanto al futuro de Hunosa?

-La transición precipitada sustituyó sectores estables y con derechos por “chamizos”. El accidente minero de Cerredo es la prueba de que la transición no fue justa con Asturias. El Gobierno pierde una oportunidad de dar ejemplo con un recurso propio como Hunosa. El problema es que en Hunosa no hay nadie al volante. La diversificación va mal, y la gestión administrativa de La Pereda es una chapuza, además de la falta de negociación con la parte social para un plan de empresa.

-¿La responsabilidad es de Hunosa o de la SEPI?

-Lo que nos toca más de cerca es Hunosa, y ya le digo que no hay nadie al volante. Más allá de la SEPI o del Gobierno regional, la empresa tiene la responsabilidad de garantizar que el proceso se haga en tiempo y forma. Eso brilla por su ausencia. En primera instancia, la responsabilidad es de la dirección de la empresa.

-Me ha citado el accidente de Cerredo. ¿Cuál es su análisis?

-Intentamos personarnos en el ámbito penal porque creemos que hay responsabilidades criminales. Hay un entramado familiar que trató de hacer negocio y lo hizo a costa de la vida de trabajadores. Era un secreto a voces. Y la administración, en su control político o administrativo, hizo aguas.

-¿Las conclusiones de la comisión deben tener consecuencias?

-Sí, en el ámbito político, dirimiendo responsabilidades, porque no es un problema coyuntural de una consejería: es estructural en varias legislaturas. Y, en el ámbito penal, poner a los responsables entre rejas.

-El sindicato es muy combativo en la reclamación en les Escuelines. ¿No es contradictorio defender que sean solo etapa educativa cuando también son clave para conciliar? ¿No hay manera de que ambos objetivos coexistan?

-Tiene que haber equilibrio, pero es innegable, ya que lo dice la ley, que hasta los tres años es una etapa educativa como el resto, ni más ni menos. El problema es que sigue centrándose el modelo en cuidados. Queremos garantizar condiciones de trabajo dignas y consolidación del empleo, porque hay ayuntamientos con gente sin consolidar. Y que el objetivo de conciliación sea complementario, no sustitutivo, del carácter educativo. En primaria o secundaria hay comedor o extraescolares y ayudan a conciliar, pero el enfoque y los recursos están en la labor educativa.

-Queda menos de la mitad de la legislatura. ¿En 2027 solo cabe reeditar un gobierno de coalición si hay mayoría?

-Si hay mayoría parlamentaria, tiene que reeditarse el gobierno progresista y acabar lo que se ha comenzado en esta legislatura, porque hay muchos deberes por hacer