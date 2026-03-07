Lo mejor del mar, en Güerres

La parroquia de Huerres o Güerres, como la conocen muchos vecinos del concejo de Colunga, se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados de su calendario festivo. El XIII Festival de los Oricios regresa hoy y mañana, con un programa cargado de gastronomía, música y tradición marinera, en torno a uno de los productos más emblemáticos del Cantábrico: el oricio.

La cita se ha consolidado como una de las celebraciones gastronómicas más singulares del litoral asturiano. En cada edición, vecinos y visitantes comparten mesa, música y ambiente festivo en un recinto que se transforma durante dos días en un auténtico homenaje al mar y a su despensa natural.

El festival arrancará hoy a las 12:00 horas con la apertura oficial del recinto. Desde ese momento, los asistentes podrán comenzar a degustar los oricios, protagonistas absolutos del evento. Este apreciado manjar marino, de intenso sabor y textura delicada, se ha convertido en símbolo gastronómico de la zona, y durante el festival se sirve de múltiples formas, aunque muchos prefieren disfrutarlo en su versión más pura: recién abierto y acompañado de un buen pan. Uno de los momentos más destacados de la jornada llegará a las 13.30 horas, cuando se entregará el tradicional Oricio de Honor. En esta edición, el reconocimiento recaerá en los palistas Walter Bouzan y Berín Llera, vencedores del Descenso Internacional del Sella de 2025. Con este galardón, la organización busca homenajear a figuras destacadas del deporte asturiano y reconocer su contribución a la proyección de la región más allá de sus fronteras.

Tras el acto institucional, el ambiente festivo continuará con una propuesta pensada para prolongar la sobremesa. A partir de las 16:00 horas, el recinto se llenará de música con el tardeo animado por DJ Jakes, que pondrá ritmo a la tarde.

La programación gastronómica alcanzará uno de sus puntos culminantes a las 19.00 horas con un atractivo showcooking protagonizado por el chef Bruno Lombán, del reconocido Restaurante Quince Nudos de Ribadesella. Lombán ofrecerá una demostración culinaria en la que el oricio volverá a ser protagonista, mostrando nuevas formas de preparar y presentar este producto del mar. La actividad busca acercar la alta cocina al público y reivindicar el valor de la gastronomía local basada en productos de proximidad.

Cuando caiga la noche, el festival cambiará de ritmo para dar paso a la parte más festiva. A partir de las 22.30 horas, la verbena correrá a cargo del Grupo Sensación y DJ Jakes. La celebración continuará mañana, jornada que comenzará nuevamente a las 12.00 horas con la apertura del recinto. Será una nueva oportunidad para degustar los oricios y disfrutar del ambiente que caracteriza a esta cita gastronómica, marcada por la convivencia, la música y el sabor del mar. El festival se despedirá oficialmente a las 16.00 horas