La playa secreta de Asturias a la que solo se accede en bajamar y que nadie quiere que conozcas

“Pequeña cala de arena blanca en entorno natural”. Así describen desde la oficina de Turismo del Principado de Asturias la playa de El Oso, un arenal secreto y salvaje que no todo el mundo conoce.

El Oso es una pequeña cala de apenas cien metros de longitud a la que se puede acceder desde la playa de La Franca durante la bajamar.

El arenal está escondido entre dos montículos, salpicado de rocas y batido por fuertes vientos y por un incansable oleaje. Es tranquilo y registra una baja ocupación incluso en pleno verano.

La visión de la playa desde el mar es espectacular y la grabación por parte de un creador de contenido en TikTok ha generado todo tipo de reacciones. Por un lado, admiración por la belleza del arenal. Por otro, interés por saber dónde se encuentra esa playa virgen de agua cristalina. Y, por último, indignación por desvelar esta "joya secreta". Esto "ye solo para los que la conocemos", comentaba un asturiano.

Otra de las playas más especiales de la región en la del Silencio, en el concejo de Cudillero. Por sus espectaculares acantilados, por su entorno verde y por sus aguas cristalinas, de color verde esmeralda, bien parece Italia, Grecia o Tailandia. Pero no, es Asturias. Una de las playas más salvajes e impresionantes de la región se encuentra en el occidente asturiano y no el concurrido concejo de Llanes, famoso por su maravillosa costa.

Se trata de la playa del Silencio o Gavieiru, nombre original que defienden usar los vecinos de Castañeras y Novellana, ubicada en Cudillero. Es un arenal con una belleza abrumadora: su agua es de color esmeralda, que brilla de forma especial en los días de sol, y sus acantilados son escarpados y llenos de vegetación. Es un territorio salvaje y virgen.