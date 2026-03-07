¿Cuál es la salida que PSOE e IU explorarán para resolver sus discrepancias sobre las universidades privadas? Una ley puede ser la clave

La elaboración de una ley de Universidades autonómica que regule la implantación de centros privados será una de las posibles salidas que exploran PSOE e Izquierda Unida, socios del Gobierno asturiano, para resolver la crisis abierta por las discrepancias tras la autorización por el Ejecutivo de dos centros adscritos en Asturias: el de la Alfonso X en Oviedo, y el de la Nebrija en Avilés.

El próximo lunes está previsto que se sienten juntos, Adrián Barbóny Ovidio Zapico, no como integrantes del Gobierno, sino como dirigentes de las dos organizaciónes que los sustentan: la Federación Socialista Asturiana (FSA) e izquierda Unida.

De ese encuentro, sostienen fuentes de ambas organizaciones, debería salirse con una solución que propicie que Izquierda Unida anuncie que no presentará un recurso judicial contra los decretos de los centros asociados, pero esa decisión deberá quedar validada por la Comisión Colegiada de la organización. Una de las vías es el compromiso de la elaboración de una ley autonómica que conjugue las posiciones de ambos partidos. En el caso de que IU siga adelante con el recurso, el conflicto entraría en arenas movedizas.

Dos han sido los avisos del ala socialista a Zapico. El primero, del consejero Borja Sánchez (cuya consejería autorizó los dos centros asociados): "Debe ser IU la que evalúe las consecuencias políticas de un recurso judicial". El segundo, del portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA: "Determinados mensajes contra las decisiones de un gobierno del que se forma parte no favorecen la estabilidad ni la unidad". En IU se aguarda al resultado de la cita de este lunes.

La autorización de los centros asociados de la Alfonso X en Oviedo y la Nebrija en Avilés ha elevado la tensión en el Gobierno. Pero aún queda una tercera solicitud en trámite: se trata de la petición de la Universidad Europea para abrir un centro asociado en Gijón, sin que orille la tramitación de instalarse plenamente como Universidad. Esta solicitud se tramita desde el pasado mes de octubre, si bien su evaluación se rige ya por el real decreto de 2025 que endurecía los trámites.