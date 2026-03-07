Sube el precio del butano: esto es lo que va a costar una bombona con los nuevos precios

El precio del butano volverá a subir, afectando a miles de familias asturianas. El motivo: la guerra de Irán. El Ministerio para la Transición Ecológica publicará en los próximos días una revisión del precio actual, que supondrá rascarse más los bolsillos. La decisión estará condicionada por la evolución de los mercados energéticos internacionales en medio de los ataques en Oriente Medio. El conflicto también ha generado estos días colas kilométricas en las gasolineras de todo el país ante el temor de que el precio del combustible se dispare.

Esa escalada de tensión en países clave para la producción de petróleo y gas puede impactar directamente en el precio del butano. Actualmente, la bombona de 12,5 kilos cuesta 15,58 euros, precio vigente desde el 20 de enero. Pero todo apunta a una subida. Todo depende de tres factores: el precio base del gas por kilo fijado por el Gobierno, el Impuesto Especial de Hidrocarburos (0,015 €/kg) y la aplicación del IVA del 21%. El resultado es el precio máximo que puede cobrarse al consumidor en toda España.

¿Cuándo se sabrá el nuevo precio?

Con esa fórmula matemática, el Gobierno revisa cada dos meses el precio. Esto es en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Con ello se persigue que las distribuidoras no puedan fijar la tarifa que quieran, sino con la revisión del Estado.

Así, la próxima fecha importante está a la vuelta de la esquina: será el 16 de marzo. Aunque no será hasta el día siguiente, el martes 17, cuando se vea reflejado el nuevo precio en los establecimientos que lo comercializan.

Escasez de butano

En Asturias, este invierno se han visto muchos carteles de "no hay butano" en las estaciones de servicio. "No hay un problema de desabastecimiento", aseguró hace unas semanas a LA NUEVA ESPAÑA un portavoz de la compañía Repsol, la principal distribuidora de gas butano en Asturias, con una posición dominante en este mercado.

"Lo que sí es cierto es que en las últimas semanas se ha producido un fuerte pico de demanda de bombonas por el fuerte descenso de las temperaturas en Asturias y en otras zonas del norte de España, que se ha producido después de un otoño cálido, y además ha coincidido con una época con muchos días festivos por la Navidad. El pico de demanda hizo que las bombonas desaparecieran de las estaciones de servicio y la acumulación de pedidos y las festividades hicieron que, a pesar de que la distribución se refuerza en invierno, la reposición tardara en algunos puntos de venta", explicó el portavoz de Repsol, que añade que con la subida de temperaturas están desapareciendo esos cuellos de botella.