El Supremo anula cláusulas de interés en tarjetas revolving en una sentencia obtenida por Cueva y Roza Abogados

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado la STS 257/2026, de 17 de febrero (rec. 8566/2022), estimando el recurso defendido por Cueva y Roza Abogados en un litigio sobre tarjeta revolving.

La resolución fija criterios determinantes para valorar cuándo puede anularse la cláusula que regula el interés remuneratorio en este tipo de créditos.

El Alto Tribunal centra el análisis en la transparencia real del sistema de amortización.

No basta con que la TAE figure en el contrato: es imprescindible que el consumidor haya recibido, antes de contratar, información clara y comprensible sobre la mecánica del crédito, la cuota aplicable, la duración previsible y el coste total. Si el cliente no entiende que cuotas reducidas combinadas con intereses elevados pueden prolongar la deuda y encarecerla significativamente, la cláusula puede declararse nula por falta de transparencia y, en su caso, por abusividad.

La sentencia conecta esta exigencia con la doctrina del TJUE y la normativa sectorial de transparencia bancaria, subrayando que la información debe permitir comparar ofertas y adoptar una decisión consciente. La ausencia de explicación inteligible sobre el funcionamiento económico del revolving genera un desequilibrio relevante en perjuicio del consumidor.

La estimación del recurso supone un éxito jurídico del despacho Cueva y Roza Abogados, al situar el debate en la comprensión efectiva del producto y no solo en el porcentaje de interés. La resolución consolida una línea argumental sólida para impugnar contratos revolving cuando la contratación se produjo sin información precontractual suficiente y transparente.