Zapico dice que la ejecución de su área "está al 70%" y acusa al PP de "reventar" el Gobierno

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, rechazó este jueves las críticas del PP sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones de su departamento y sostuvo que la cifra no está "al 33%" , sino en el 70% si se atiende al volumen de fondos "ya garantizado" para las empresas. La cifra del 33% es la oficial al cierre del año en la fase de "obligado contable", es decir, aquellas inversiones ya certificadas solo pendientes de pago. La réplica llegó tras la dura crítica del PP a la gestión inversora del Gobierno asturiano en 2025.

Zapico enmarcó la crítica del PP en una "ofensiva de la derecha política y empresarial" que busca "reventar" la acción del Gobierno y va contra un modelo que sitúa "a las personas, y no los beneficios económicos, en el centro". También vinculó ese choque con la tramitación de la futura ley de Vivienda de Asturias y defendió que los datos manejados por la oposición están "interpretados de forma sesgada y arbitraria".

Zapico aseguró que su departamento está construyendo 610 viviendas en 12 concejos asturianos, rehabilitando 13 barrios obreros y desarrollando programas como "Alquilámoste". Añadió además que 294 de las 300 viviendas ya en construcción se abonan "cuando se alcanza el 80% de la edificación", lo que impediría que constasen como ejecutadas. Contrapuso su gestión con la reducción del parque público en las últimas décadas: "Teníamos 32.000 viviendas públicas en los años 80 y en 2023 eran 9.500; qué diferente hubiese sido abordar la crisis actual con esas cifras", dijo.

En la misma línea, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé (que apoyó las cuentas de 2025) cargó contra el discurso "del desastre" que, a su juicio, intenta instalar el PP al que le reprochó falta de "propuestas para resolver los problemas reales". No obstante, también reclamó al Ejecutivo mayor capacidad para traducir las cuentas en medidas visibles. Tomé recordó que los presupuestos que apoyó debían centrarse en "el bienestar de la mayoría social" y en el refuerzo de los servicios públicos, y echó en falta "más agilidad en la ejecución de los compromisos."

Duras críticas de la oposición

Desde Vox, Gonzalo Centeno negó la validez de la explicación ofrecida por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que calificó de "trampantojo". El diputado sostuvo que el Gobierno excluye los proyectos financiados con fondos europeos MRR. "Peláez es un maestro en el arte de vestir las cifras", señaló. Y reprochó que el Gobierno presente la fase de disposición del gasto como si equivaliera al final del procedimiento de ejecución "como establece la ley".

Noticias relacionadas

También Foro se sumó a las críticas. Su portavoz, Adrián Pumares, afirmó que Asturias no necesita "excusas", sino soluciones, y reprochó al Ejecutivo de Adrián Barbón que la alta presión fiscal no se corresponda, a su juicio, con una gestión eficaz de las inversiones. Pumares extendió además la responsabilidad a quienes "respaldan cada año los presupuestos sin exigir el cumplimiento de lo pactado".