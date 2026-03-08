Unos 150.000 euros, lo que puede cobrar un productor de 1.000 litros diarios por el «cártel de la leche»

Unos 1.500 ganaderos asturianos han reclamado por el denominado «cártel de la leche», que entre los años 2000 y 2013 fijó mediante un «acuerdo ilegal» los precios y condiciones de la entrega de la leche, causando un perjuicio a los productores que algunos tribunales están cifrando ya en un 10 por ciento de la facturación. Hay más ganaderos dispuestos a demandar, posiblemente tantos como los que han reclamado ya. En 2010 había en Asturias 2.800 ganaderías, una cifra exigua en comparación con las 30.000 que había treinta años antes, en 1980, lo que da idea del brutal recorte que trajo la entrada en la UE. Los precios pactados de la industria de la leche también se llevaron a mucha ganaderos por delante, según asegura el ganadero Fernando Marrón, que fue coordinador del sindicato Usaga.

Las indemnizaciones que vayan a cobrar los ganaderos dependerán de la decisión del juez. Están por un lado las sentencias administrativas dictadas por Competencia que reconocieron que las industrias se habían concertado para mantener el precio de la lecho bajo, pero también los fallos del Tribunal Supremo, con 4 favorables y otras 6 pendientes de resolución. La cuantificación del daño se mueve entre el 2 por ciento de Madrid y Barcelona y el 10 por ciento de Toledo.

Según Usaga, un ganadero que, en el periodo de los precios pactados, produjese unos 1.000 litros diarios de leche, podría recibir una indemnización de 150.000 euros, sin contar con los intereses, que podrían igualar o superar esa cantidad. Este cálculo se ha realizado en el supuesto de un perjuicio del 3 por ciento. Por tanto, podría triplicarse si se reconoce un daño económico del 10 por ciento.

Los ganaderos no han podido cobrar nada por el momento, ya que las industrias han recurrido las multas administrativas. Los sindicatos agrarios calculan que las indemnizaciones tardará en llegar unos cuatro años. Muchos productores pueden fallecer antes de cobrar, pero sus herederos pueden recibir de todos modos esas cantidades. Los sindicatos agrarios consideran importante que se presenten demandas. Porque hay quien no lo acaba de ver y teme incluso causar daño a las industrias de la leche, algo que Fernando Marrón calificó de auténtico «síndrome de Estocolmo». Además, según Marrón, había gente que no creía que se pudiese demandar a las grandes industrias, aunque finalmente «vieron la luz». Y remarcó que las cantidades que cobrarán los ganaderos son muy importantes.

Usaga realizó hace unos años una serie de reuniones para invitar a los ganaderos a presentar demandas. La estrategia de las organizaciones agrarias, lejos de «inundar los juzgados de demandas y reclamaciones», pasa por «unificar» presentando grupos de ganaderos con un perfil similar que permitan defender demandas grupales con un fin compartido.

Cronología

En 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó la existencia de un cártel de compra de leche cruda entre 2000 y 2013, que involucraba a ocho empresas lácteas y dos asociaciones, a quienes se impusieorn sanciones por un importe de 80 millones de euros. El procedimiento ya se había incoado y resuelto en 2015, pero la Audiencia Nacional ordenó la retroacción del procedimiento por un error en el mismo.

En febrero de 2024, la Audiencia Nacional confirmó la existencia del cártel e impuso sanciones por unos 28 millones de euros a cinco empresas, aunque rebajó o instó a recalcular multas en otros casos por prescripción parcial.

El Tribunal Supremo declaró firme la multa a una de las empresas sancionadas, en julio de 2025. Además, el Juzgado de lo Mercantil número 14 de Madrid dictó la primera sentencia civil favorable a los ganaderos, fijando los daños en un 9,4 por ciento sobre el precio de la leche cruda más intereses compuestos.