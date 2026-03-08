Adrián Barbón suma cuatro crisis de gobierno, con dos dimisiones y dos traslados, en solo tres años de legislatura

El gobierno de Adrián Barbón sufrió cuatro cambios en las consejerías en los tres años de legislatura, motivados por dos dimisiones y dos cambios de destino tras haber expresado sus protagonistas la necesidad de un relevo. Han pesado en estos cambios más las circunstancias que la voluntad de hacer ajustes de la acción de Gobierno, aunque el Presidente ha sabido aprovechar el hecho para hacer ajustes en tareas y competencias.

Estructura del Gobierno asturiano / .

El único cambio en el esquema global ajeno que no ha estado forzado por ninguna situación imprevista ha sido la designación (aún no formalizada en el BOPA) de dos nuevas viceconsejerías, una en Presidencia y Reto Demográfico (la de Coordinación del Gobierno) y otra en Hacienda (Presupuestos y Finanzas).

Barbón inició la legislatura con 11 consejerías y ha vuelto a ellas tras un periodo de doce. Los cambios que se han producido han sido en las áreas que controla el PSOE.

La primera crisis del Ejecutivo se produjo en febrero de 2024, con la salida de Melania Álvarez en Bienestar Social. Álvarez fue destinada al Senado (en el escaño dejado por Enrique Fernández, que asumió la presidencia de Hunosa) y ya había expresado cierta sensación de cansancio en una consejería espinosa que encaraba por segunda vez. Aquel cambio, que aupó a Marta del Arco al puesto vacante, fue aprovechado por Barbón para crear una consejería de Cultura, ya que las competencias habían quedado inicialmente bajo su área como presidente.

La segunda crisis, justo un año después, se debió a la salida de Nieves Roqueñí como consejera de Transición Ecológica, en febrero de 2025. Aquella salida, que conjugó voluntades de la propia Roqueñí y objetivos del PSOE en el puerto de El Musel supuso el ascenso como consejera de Belarmina Díaz, liquidó la viceconsejería de Industria (Isaac Pola) y creó una de Medio Ambiente (Susana Madera)

Poco duró la estabilidad del cambio ya que Belarmina Díaz dimitió apenas dos meses después, tras el accidente minero de Cerredo. La tercera remodelación supuso liquidar completamente la consejería y repartirla en otras dos ya existentes: la de Ciencia, de Borja Sánchez y la de Movilidad, de Alejandro Calvo. En el caso de Ciencia se asignó una nueva viceconsejería de Industria. Barbón volvió al esquema inicial de once consejerías y más próximo al planteamiento ideal que el PSOE sopesaba en 2023 para el diseño de su Ejecutivo.

Apenas dos meses después, otra dimisión, la de la consejera de Educación, Lydia Espina, tras las protestas masivas del profesorado, obligó a otro nombramiento. Eva Ledo la sustituyó.

Los últimos cambios han sido las dos designaciones de viceconsejeras, aprovechando un cambio legal que aún permitiría a Barbón designar otras dos viceconsejerías. También se han producido en febrero.