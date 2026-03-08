Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 8 de marzo de 2026

Oviedo

Oviedo Jazz

El Teatro Filarmónica acoge a las 19.00 horas un nuevo concierto del ciclo Oviedo Jazz con la actuación de Carmen Lancho Quartet. La formación está integrada por Carmen Lancho (voz), Toni Saigi (piano), Camil Arcarazo (contrabajo) y Andreu Pitarch (batería), en un recital amplificado que acercará al público el mejor jazz en directo. Las localidades sueltas tienen un precio de 14 euros en butaca de patio y 12 euros en entresuelo.

Banda de Música de Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.00 horas un nuevo concierto del ciclo Conciertos de Invierno de la Banda de Música Ciudad de Oviedo. La actuación, de entrada gratuita hasta completar aforo, estará dedicada en esta ocasión a las Islas Británicas, con un programa que recorrerá diferentes composiciones vinculadas a la tradición musical de ese ámbito geográfico.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Como en Casa

La Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en el barrio de La Granja, acogerá los días 7 y 8 de marzo la actividad “Como en casa” con María Moliner, una propuesta gratuita que combina narración oral y teatro en torno a la figura de la célebre lexicógrafa. El sábado 7 habrá sesión familiar a las 12.30 horas, dirigida a niños a partir de 6 años acompañados de un máximo de dos adultos, y una representación teatral para público adulto a las 18.00 horas. El domingo 8 se repetirá la sesión familiar a las 12.30 horas. Es necesaria inscripción previa.

Carrera en Teatinos

La parroquia de Nuestra Señora de Covadonga organiza la sexta edición de su Carrera contra el Hambre, que saldrá a las 11.00 horas desde la parte trasera del HUCA con una participación que ya ronda los 800 inscritos. Se trata de una carrera popular de dos kilómetros de largo cuya recaudación se destinará a Manos Unidas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

La compañía «Capicúa» ofrecerá esta tarde su obra «Nüshu», a las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos. La obra cuenta con el Premio Territorio Violeta en el Trapezi de 2023 y el Premio Marcelino Orbes al mejor espectáculo de circo aragonés de 2023.

Museo del Ferrocarril

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Museo del Ferrocarril ha impulsado una jornada del vapor con puesta en marcha del tren en vapor del museo. Habrá salida de trenes de 11.30 a 13.00 horas y de 16.30 a 18.00 horas. Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos. Además, también habrá visitas guiadas especiales, en las que se destacará el papel femenino en la historia industrial, minera y del tren en Asturias.

Teatro de la Laboral

La compañía «Voilà producciones» llevará esta tarde al teatro de la Laboral el espectáculo familiar «Lua». La cita arrancará a las 17.30 horas.

Traslado de la Piedad

Las cofradías gijonesas realizarán esta tarde el traslado desde la iglesia de San José a la de San Pedro de la imagen de la Piedad de la Hermandad de la Vera Cruz. El recorrido iniciará a las 17.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

La actividad «Las aves del Botánico» empezará a las 10.30 horas en el Jardín Botánico Atlántico. Los encargados de organizar la actividad son el Colectivo Ornitológico «Carbayera del Tragamón». El aforo es limitado a un máximo de 25 personas.

Gijón Arena

El primer musical de k-pop, «Idols, la revolución k-pop. Las guerreras del ritmo», empezará a las 18.00 horas en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio.

Fundación Museo Evaristo Valle

Carmen Estrada Fernández será la encargada de ofrecer la visita guiada «Del pincel al legado. La mujer en la pintura de Valle», que empezará a las 12.30 horas. La cita está enmarcada en las actividades por el 75.º aniversario del fallecimiento de Evaristo Valle. Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición «Centenario Amador (1926-2001)», conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Paraninfo de la Laboral

La proyección de «Volver a casa tan tarde», de Celia Viada Caso, tendrá lugar esta tarde en el Paraninfo de la Laboral desde las 19.00 horas.

«Patioh!» de la Laboral

El cantante flamenco Francis Ligero ofrecerá un concierto en el «Patioh!» de la Laboral. El recital se desarrollará entre las 13.30 y las 15.30 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Además, la exposición_«40 años de comadres y felpeyos», de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 5 de abril se podrá visitar la exposición «Depósito de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA)». Y hasta el 5 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el próximo 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Avilés y comarca

Visita guiada por la exposición de Ramón Masats

El Centro Niemeyer oferta cuatro Rutas de Arte en torno a la exposición “Ramón Masats. Visit Spain”, dedicada a uno de los grandes nombres de la fotografía española del siglo XX, Ramón Masats. Las Rutas de Arte se celebrarán los domingos 8 de marzo, 5 y 19 de abril y 10 de mayo, y estarán dirigidas por la empresa cultural avilesina Cuéntame un cuadro, especializada en divulgación artística. La entrada cuesta diez euros.

Festival del oricio en Bañugues

Último día para disfrutar del festival del oricio de Bañugues, en Gozón. Se podrán degustar un buen número de elaboraciones tradicionales con el oricio como ingrediente principal: empanada, tortilla, paté o croquetas.

Exposición de pintura «Monet y los impresionistas»

La escuela de Artes y Oficios de Avilés acoge hasta el 12 de marzo la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo «Monet y los impresionistas», que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de lunes a jueves laborables de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

«Les olímpiques», teatro asturiano en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la representación de la obra «Les olímpiques», del grupo Les Filanderes. Se enmarca dentro del XXIII Ciclo de Teatro Costumbrista de Langreo. La entrada vale 5 euros.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres culmina hoy de 2026 las II Jornadas “De Callos por Mieres”, una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

Festimarket en Mieres

Mieres recupera su feria Festimarket, con puestos de coleccionismo, artesanía y juegos en el recinto de Santullano. Hay más de medio centenar de puestos de venta, y actividades complementarias. El horario de la feria es de 11.00 a 20.00 horas. Durante toda la jornada se desarrollan distintos talleres y actividades.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica «Semeya». Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Cine en Lena

El Teatro Vital Aza, en Pola de Lena, acoge hoy a las 19.00 horas la proyección de la película «Érase una vez mi madre», del director Ken Scott. El precio de la entrada es de 4,71 euros y de 1 euro con la tarjeta «Juvelena».

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición «Pinceladas», con obras de «Grupo 4», integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

«Liry: en el infierno», una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición «Liry: en el infierno», un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

«Nada es real», en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición «Nada es real», de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Mercado dominical en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Segunda semifinal del Concurso de canción asturiana «Conceyu de Siero»

La segunda semifinal del Concurso de canción asturiana «Conceyu de Siero» se celebra este domingo a partir de las 11.30 horas, en el teatro-auditorio de Pola de Siero. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Fiestas de San Emeterio y San Celedonio en Pimiango (Llanes)

Pimiango celebra este fin de semana las fiestas de San Emeterio y San Celedonio con un programa que combina inauguración, tradición y verbena. La jornada de hoy, día grande, arranca a las 10.00 horas con pasacalles del grupo de gaitas «Principado». A las 11.00 horas, procesión desde la iglesia parroquial de San Roque hasta la ermita de San Emeterio; y a las 12.00, misa solemne de campaña en la capilla, oficiada por Ignacio Pérez Perela y cantada por el ochote «Cantos del Fontán». A las 12.45 horas se anuncian actuaciones de grupos folclóricos, y a las 13.30 tendrá lugar la procesión con el santo hasta la ermita, con ofrenda del ramo. Ya por la tarde, a las 14.00 horas habrá concierto en la ermita (ochote «Cantos del Fontán») y a las 14.30 horas el remate del ramo, con comida campestre, puestos de comida y bar, música y bailes tradicionales astur-cántabros.

XIII Jornadas de los oricios en Güerres, en Colunga

Güerres (Colunga) celebra este fin de semana las XIII jornadas gastronómicas dedicadas a los oricios con un programa que combina gastronomía, música y actividades. Este domingo, el recinto abre a las 12.00 horas y el cierre está previsto a las 16.00 horas. Además de oricios, podrán degustarse croquetas y tortilla de oricios, así como borona y tortos con huevos y picadillo.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

«Lecciones para una dama», teatro con trasfondo feminista en Belmonte de Miranda

El Centro sociocultural de Belmonte de Miranda programa, a las 18.00 horas, el espectáculo «Lecciones para una dama», de la compañía «Con Alevosía Teatro». La propuesta se compone de escenas inspiradas en «The Good Wife’s Guide», un «manual» de pasos que una mujer debía seguir para convertirse en una dama virtuosa, y pone el foco en los valores rígidos que marcaron el papel femenino en una época no tan lejana. Con humor e ironía, la obra invita a reflexionar sobre la situación a la que se vio abocada la mujer en la historia reciente, visibiliza la desigualdad que persiste y sugiere otras formas de relación entre hombres y mujeres.

Cine en el Fantasio de Navia: «El fantasma de mi mujer»

El cine Fantasio de Navia proyecta «El fantasma de mi mujer» los días 8 y 9 de marzo, con Javier Rey, Loreto Mauleón, María Hervás y Marco Cáceres en el reparto. La comedia arranca cuando Fernando, atrapado entre su matrimonio con María y su relación con Julia, recibe una llamada inesperada: su amante asegura haber atropellado a María. Desbordado, Fernando intenta sostener la mentira ante la policía… hasta que empieza a oír (y ver) a su mujer por todas partes. ¿Culpa, o algo más? La sesión dominical empieza a las 20.00 horas y la del lunes, a las 20.30 horas.

Mercado mensual en Santa Eulalia de Oscos

Como cada primer domingo de mes, hoy se celebra el mercado mensual de Santa Eulalia de Oscos. El certamen permite ver y comprar una gran variedad de productos de la zona,alimentos ecológicos y artesanía. Los puestos se instalan en la plaza Sargadelos, de once de la mañana y las siete de la tarde. Los días de mercado, la hostelería local ofrece un menú especial.

El Museo Etnográfico de Grandas inaugura «En el umbral del olvido», de Analía Pello

El Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro» acoge hasta el 31 de marzo la exposición «En el umbral del olvido», de la fotógrafa asturiana Analía Pello, un proyecto documental centrado en oficios tradicionales en peligro de extinción. La inauguración, con una visita guiada a cargo de la autora incluida, se anuncia para este domingo a las 13.15 horas. La muestra reúne imágenes de 14 oficios y retrata a artesanos como Friedrich Bramsteidl (ferreiro en Mazonovo), Tete (redera en Llastres) o Selito, el último alfarero de Faro, además de documentar el proceso de elaboración de las piezas. Un testimonio visual que funciona también como llamada de atención sobre la necesidad de preservar este patrimonio ligado a la historia y las tradiciones de Asturias. La exposición puede visitarse en el horario habitual del museo: de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El acceso es gratuito con la entrada al Museo.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Esos trabajos mineros dejaron a la luz galerías kársticas que, a lo largo de más de 500 millones de años, el agua había abierto en el interior de la formación calcárea. La singularidad microclimática de este espacio, ha favorecido la formación de un bosque denso. Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.