Alba Figueras, AMA Asturies: "Quien vea algo ofensivo en la Santina Queer probablemente quien tienen un problema son ellos"

En mitad de la manifestación feminista se agrupaba el grupo de transfeministas, con su ya popular Santina de Queervadonga, que el año pasado provocó una sonada polémica con su aparición en el 8M. Una pancarta con el lema "Os vamos a patear el culo" con imágenes de líderes como Trump, Santiago Abascal, Netanyahu o al Arzobispo Sanz Montes ponían la guinda del pastel.

Alba Figueras, portavoz de AMA Asturies: "El feminismo es uno de los motores que va a destruir al fascismo, estamos en un momento en el que están intentando asustarnos pero creemos que podemos acabar con él". Al mismo tiempo defiende que la Santina Queer es "un símbolo de amor, de comunidad y de defensa de nuestros valores" y añade que aquellos "que lo vean como algo ofensivo o malo, los que tienes un problema son ellos".