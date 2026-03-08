Eva Palicio, feminista abolicionista: "Sin prostitución no habría trata"

Desde el bloque feminista abolicionista "Rapiegas" y bajo el lema de "las niñas no se compran, las mujeres no se alquilan", este grupo de mujeres alza la voz contra los vientres de alquiler, la abolición del género y la supresión de la prostitución.

Eva Palicio es una de ellas: "Pedimos erradicar la prostitución en España, para proteger a las víctimas de este sistema que son las más vulnerables" y apunta: "todas las mujeres que se ven en situación irregular, que se ven con dificultades se les ofrece la prostitución como trabajo y eso no puede ser". Hoy, en el día de la mujer trabajadora quieren dejar claro que no es una salida y refuerzan la idea de que "sin prostitución no habría trata".