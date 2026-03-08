Foro Asturias exige a Barbón una "estrategia" para la Plantona de Cogersa

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, ha registrado una moción en la que reclama al Gobierno del Principado una «estrategia integral para garantizar el funcionamiento de la futura planta de tratamiento de la fracción resto, (la Plantona de Cogersa), vinculada al sistema de gestión de residuos de la región».

La iniciativa, presentada tras una interpelación sobre la política de residuos del Ejecutivo autonómico, pide que el documento se elabore y remita a la Cámara antes de que finalice el año. Entre otros aspectos, Foro solicita que se concreten «las previsiones para el destino del Combustible Sólido Recuperado (CSR) que generará la instalación, así como el calendario para su valorización o gestión definitiva. La moción plantea que la salida de este material esté garantizada de forma simultánea a la puesta en marcha de la planta».

El texto también reclama que el Principado detalle el «modelo de valorización del CSR, incluyendo las inversiones tecnológicas e infraestructuras necesarias para su aprovechamiento, así como el plan de contratación, formación y supervisión del personal que operará la instalación»

Además, Foro propone que el Gobierno autonómico elabore un estudio de viabilidad económica del actual modelo de gestión de residuos en el Principado, con especial atención a su impacto en las tarifas del consorcio público Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

La moción incluye igualmente la petición de que se publiquen de forma periódica estudios sobre la composición de los residuos generados en Asturias y la eficacia de los sistemas de recogida separada, con el objetivo de disponer de datos propios que permitan evaluar el sistema, mejorar las tasas de reciclaje y reducir el vertido.

Entre las medidas planteadas también figura la creación de mecanismos estables de colaboración con expertos, empresas y ámbito académico para mejorar la recuperación y reciclaje de residuos, así como un informe sobre la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos en esta materia.

Por último, Foro plantea instar al Gobierno de España a reformar la ley estatal de residuos para eliminar la obligatoriedad de que los ayuntamientos repercutan íntegramente el coste del servicio a los ciudadanos mediante una tasa específica.