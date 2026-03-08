La guerra dispara el precio del gasóleo en Asturias, de los más altos del país

No se veían en Asturias precios tan caros del combustible desde la crisis de la guerra de Ucrania, en 2022 y 2023. En aquellos días, el precio del gasoil llegó a escalar hasta los dos euros, haciendo un roto en las economías. La evolución que siguen la gasolina y el gasoil durante esta primera semana de guerra en Irán apuntan a que posiblemente vuelvan a alcanzarse esos dos euros, y así los advierten, por ejemplo, los transportistas, para quienes el combustible supone una parte importante de los costes, por lo que piden controlar las subidas especulativas.

El precio de los carburantes en España / .

Desde el inicio de la guerra de Irán y hasta este viernes –sin contar la fuerte subida experimentada este sábado–, el precio del gasóleo A habitual se ha disparado en Asturias un 13,5%. El 27 de febrero, el día antes del inicio de los bombardeos, el precio medio del gasóleo en Asturias era de 1,481 euros por litro. Cuatro días después, momento en que los precios comenzaron a elevarse de forma apreciable, el precio medio pasó a 1,515 euros el litro. Este viernes, el precio se puso en 1,682 euros, y el sábado aumentó aún más, moviéndose la mayor parte de las gasolineras en torno a los 1,8 euros.

La gasolina también sube, pero menos, un 7,2%, en el periodo que va desde el inicio de la guerra al pasado viernes. El 27 de febrero, el litro de gasolina se vendía en Asturias a 1,518 euros. El 3 de marzo ya se encaramaba a 1,545 euros y este viernes alcanzaba los 1,628 euros. Este sábado se puso al filo de los 1,7 euros.

Con estos precios, el combustible en Asturias se coloca por encima de la media nacional, que este viernes era de 1,653 euros por litro de gasoil y 1,603 euros por litro de gasolina, y entre las regiones más caras del país. El precio del gasóleo, 1,682 por litro, sólo es superado por Baleares (1,742) y Galicia y País Vasco, donde el precio medio del litro de gasoil era este viernes de 1,691 euros.

En cuanto a la gasolina, el precio medio en Asturias, que este viernes era de 1,628 euros por litro, es similar al coste registrado en Andalucía (1,628) y Castilla-La Mancha (1,629), y sólo es superado por Baleares (1,679) y Madrid (1,636). Fuentes empresariales apuntan a que el techo de la gasolina podría situarse en los 1,8 euros por litro, pero esa cifra podría pulverizarse con una gran facilidad. Todo depende de la duración de la guerra y de si se mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El barril de petróleo Brent, que esta semana subió desde los 60 dólares a 80, va a ponerse en 90 dólares la semana que viene, y es muy posible que llegue a los 100 o 120 dólares, aunque los más agoreros vaticina que puede alcanzar los 150, lo que tendría consecuencias desconocidas.

El gasóleo sube por razones obvias: es el más utilizado en España, no sólo por los vehículos particulares –el 56 por ciento de los turismos circular con ese combustible–, sino por el transporte y la industria, aunque esta última utiliza el gasóleo B, que está bonificado por el Estado. No obstante, el uso de gasolina se está incrementando en los últimos años.

La postura de la patronal

Con las subidas del sábado, la patronal Asetra estima el aumento del combustible en un 15,5 %, según indicó su presidente, Ovidio de la Roza. "Si sigue subiendo llegaremos a los dos euros el litro. Yo creo que el Gobierno debería plantearse una bonificación como la que se aplicó después de la pandemia, que era de 20 céntimos por litro de gasoil", añadió.

De la Roza indicó que "este año empezó mal por parte de la demanda, y si nos encontramos con que hay mucha oferta y poca demanda, puede crearse un conflicto grave". No obstante, el presidente de Asetra –organización que este sábado celebró su asamblea– añadió que hay que esperar un poco para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, puesto que la situación es muy volátil.

El presidente de Cesintra, Manuel Ángel García Menéndez, aseguró que el combustible supone un 35% de los gastos de explotación y las subidas de esta semana han incrementado los costes entre 1.000 y 1.200 al mes por cada camión, "una auténtica barbaridad". El problema es que "no hemos llegado al tope de la subida". Para García, "sólo hay dos salidas, o repercutir este aumento de gastos en los clientes, o que el Gobierno ponga medidas similares a la que arbitró con motivo del covid-19".

Y avisó de que, "si no se aprueban esas ayudas la semana que viene, va a haber un colapso, la gente se verá obligada a parar los camiones, porque no va a alcanzar. No podemos seguir trabajando a pérdidas, como ha ocurrido esta semana".

García puso la mirada en las petroleras. En su opinión, "hay una especulación pura y dura, porque el combustible que se está vendiendo a precios cada vez mayores fue adquirido por las empresas a los precios, más bajos, de antes de la guerra. Debería controlarse de alguna manera esta especulación".

Los transportistas cuentan no obstante con la posibilidad de aplicar cláusula de revisión de precios establecida en 2022, debido a la guerra de Ucrania. Es de obligado cumplimiento cuando se produce un encarecimiento de precios de al menos un 5% y busca proteger al sector, que tiene unos márgenes muy escasos.

La cláusula de revisión obliga a que los transportistas trasladen a los cargadores la subida de precios del combustible y evita su impacto, pero no es inmediato, ya que pueden pasar varias semanas hasta que el cargador acepta la nueva factura, tiempo durante el cual el camionero tiene que asumir el sobrecoste.

Finalmente, esos incrementos se repercuten en el consumidor final, que aparte de sufrir la subida con su vehículo particular, tiene que soportar el incremento del precio de las mercancías que se mueven por carretera.