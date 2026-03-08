Solo hoy: un año de suscripción a LA NUEVA ESPAÑA por 25 euros

La mejor información, la más cercana, la que más te interesa... ahora, al mejor precio. Suscríbete hoy a LA NUEVA ESPAÑA durante un año por solo 25 euros y accede sin límites a todas las noticias, disfruta de newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos, una app más premium o el club del suscriptor con increíbles descuentos y sorteos. Tienes que darte prisa porque esta oferta dura solo hoy con motivo de la celebración del 8 de marzo.

Así, al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado. También contarás con los mejores pasatiempos y otros servicios que te acercarán el día a día de lo que sucede en Asturias.

Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.