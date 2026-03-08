Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jóvenes contra la polarización, el germen de una nueva asociación asturiana: "Merecemos una política digna"

"Habla Juventud" busca impulsar el debate de ideas desde el respeto

La vivienda o la crisis poblacional de la región, asuntos prioritarios

Pelayo Cases y Marina Dáder, presidente y vicepresidenta de &quot;Habla Juventud&quot;.

Pelayo Cases y Marina Dáder, presidente y vicepresidenta de "Habla Juventud". / Miki López / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

En un momento marcado por el aumento de la polarización política y el endurecimiento del debate público, un grupo de jóvenes asturianos ha decidido dar un paso al frente para reivindicar la conversación como punto de encuentro. Así nace “Habla Juventud”, una nueva asociación que busca ofrecer a las nuevas generaciones un espacio donde debatir sobre política y actualidad desde el respeto y sin miedo a sentirse señalados.

“Estamos hartos de la polarización política. Nos da rabia que nos señalen por pensar de una forma u otra”, dice su presidente, Pelayo Cases. Por eso, el objetivo de esta nueva organización, que está todavía con los trámites de formación, es dotar a los jóvenes de “un espacio libre”, donde puedan explorar sus ideas “en un ambiente sano y congruente”.

Ser escuchados

Cases considera que “los jóvenes no podemos estar alejados de la política”, sino que “tenemos que ser escuchados”. “Si conseguimos que no se avergüencen de ir a votar ya es un gran paso”, asegura. “Los jóvenes merecemos una política digna que ahora no se está dando”, añade Marina Dáder, vicepresidenta de la asociación.

Para lograrlo, la asociación pretende organizar debates y diversas actividades. Su primera acción será un debate de las juventudes de los distintos partidos que están representados en la Junta General del Principado. Será a finales de primavera, y la intención es hacer, al menos, uno al año. Hablará de vivienda, de la crisis poblacional… La idea es que de dichos encuentros puedan salir ideas tangibles que posteriormente trasladarán a los responsables políticos.

“Habla Juventud” nace en Asturias, pero con una clara perspectiva nacional. Ya cuentan con personas interesadas en País Vasco y Andalucía, y su pretensión es tener presencia en más comunidades a medio plazo. “Queremos poner a Asturias en el mapa, hablar de la región en clave nacional”, dicen. Aunque, especifican, en cada comunidad los encuentros y debates se harán desde una visión local: “Cada sitio tiene sus problemas específicos, aunque luego pueda haber algunos comunes”.

Cases insiste en que la organización es “apolítica” y anima a todo aquel interesado a unirse a ellos (ya cuentan con redes sociales). “Aquí cada uno puede tener su opinión y expresarla libremente, con respeto”, asegura.

