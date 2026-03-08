De la mina al radiador: la calefacción de Asturias pendiente de culminar (y que es una referencia en Europa)

La geotermia, energía que aprovecha el calor del subsuelo, y la biomasa, calor producido a partir de restos vegetales, se han convertido en dos de los pilares de la transición energética en Mieres. El concejo cuenta desde hace más de una década con una red de calor que utiliza el agua de las galerías mineras del Pozo Barredo para producir calefacción para varios edificios públicos y viviendas.

La empresa pública Hunosa desarrolla este proyecto, que ha convertido al antiguo pozo minero, hoy en desuso, en el mayor sistema geotérmico del país basado en agua de mina.

Mieres fue además el primer municipio de España en contar con una red de calor de estas características, que aprovecha las condiciones térmicas del agua acumulada en las galerías subterráneas. Entre los principales edificios conectados al sistema se encuentran el Hospital Álvarez-Buylla y la Escuela Politécnica de la Universidad de Oviedo, además de varias viviendas en el barrio de La Mayacina.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es relativamente sencillo. El agua que se acumula en las galerías de la antigua mina se bombea hasta la superficie y, mediante bombas de calor, se aprovecha su temperatura estable para producir energía térmica. Ese calor se distribuye después a través de una red de tuberías que recorre varias zonas de la ciudad y conecta con los edificios que forman parte del sistema.

Más allá de su vertiente técnica, con menos contaminación y un ahorro de costes, el proyecto tiene también un fuerte componente simbólico para las cuencas mineras.

Durante décadas, el agua que inundaba las galerías fue uno de los principales problemas de la explotación del carbón. Hoy, ese mismo recurso se utiliza para generar energía limpia. Allí donde antes se extraía carbón, ahora se extrae calor del subsuelo para calentar edificios.

Un edificio de viviendas en Mieres que tiene calefacción con geotermia / Irma Collín

Ahora, el sistema está pendiente de dar un nuevo paso. El proyecto contempla reforzar la red con una central de biomasa que se instalaría en el lavadero del Batán. Como la capacidad de la geotermia es limitada, la ampliación de la red pasa por incorporar calderas que funcionen con astilla vegetal para generar calor adicional y abastecer la zona norte de la ciudad.

Este plan, valorado en unos 3,4 millones de euros y financiado con fondos europeos, se ha topado sin embargo con un problema urbanístico que puede retrasar su puesta en marcha. Los terrenos donde deben situarse las calderas están en trámites de calificación urbanística y, según los grupos municipales del PP y del PSOE en Mieres, el proyecto podría quedar bloqueado, lo que conllevaría la pérdida de la subvención europea.

El alcalde del concejo, Manuel Ángel Álvarez (IU), lo niega. «Hemos hecho ya una modificación del plan urbano (PGOU) y necesitamos que se apruebe en unos meses. El proyecto se va a hacer, de eso no hay ninguna duda. Tendremos una energía más limpia y más barata y ojalá sea Hunosa quien lo pueda llevar adelante», explica. El refuerzo de la red permitiría consolidar uno de los proyectos energéticos más singulares de las cuencas mineras y situaría a Mieres entre los núcleos urbanos europeos que utilizan sistemas de calefacción urbana basados en energías renovables.

Los vecinos no entienden la pugna política

Hunosa ha solicitado ya la licencia de obra y ha abonado por ella unos 350.000 euros, aunque ha evitado valorar la polémica política generada en torno al proyecto. La red de tuberías necesaria para la ampliación ya está instalada.

La compañía aplica un modelo similar en Langreo, pero en este caso la red energética vinculada al Pozo Fondón combina geotermia y biomasa en un sistema híbrido.

En Mieres, de momento, la red geotérmica abastece a varios edificios públicos y a más de 130 viviendas en La Mayacina. Si se amplía, afectaría a otros veinte edificios. Usuarios consultados aseguran que el funcionamiento de la calefacción central es «óptimo», regulado mediante termostatos individuales.

«Estamos a la expectativa de este proyecto y lo vemos de forma positiva. Como vecinos, nos llama la atención la disputa política y esperamos que se pueda solucionar», señala Gerardo Cruz, secretario de la Asociación de Vecinos de Santa Marina.

«Nos descoloca la pugna política y no la entendemos. Apostamos por una apuesta firme por los recursos de Hunosa y por que se pueda rematar el proyecto», remata Arsenio Díaz, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres.