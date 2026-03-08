"Es puro postureo, escaparate; esto no ha mejorado nada": el lamento de Elma Andrés, la empresaria rural de Asturias a la que Pedro Sánchez mencionó al presentar su primer plan del reto demográfico, que ya tiene segunda parte

Es más bien un milagro haber podido hablar por el móvil con Elma Andrés, empresaria al frente de un complejo de turismo rural en la recóndita aldea de Riodeporcos, en Ibias. Tras un primer intento fallido con uno de los números que figuran en la web del establecimiento, con el segundo hay suerte. «Es el de mi pareja. Es que cada uno dejamos nuestros teléfono en un rincón distinto para lograr cobertura en alguno. Hoy ha habido suerte con el suyo», describe a LA NUEVA ESPAÑA esta leonesa que lleva casi un cuarto de siglo asentada en este rincón del suroccidente asturiano que un día decidió que sería su lugar en el mundo, donde ganarse la vida, criar a su hija y fijar su residencia.

No se arrepiente para nada y hoy por hoy su proyecto y objetivo vital están más que logrados y consolidados. Pero tampoco está por la labor Elma Andrés de idealizar esa vida entre montañas, aire puro, frondosos bosques y ausencia total de ruidos, contaminación... Todo tiene su cara B y en el caso de la empresaria y artesana son las dificultades diarias para sacar adelante su negocio con servicios tan básicos como una citada buena conexión a internet, una carretera más o menos transitable, una señal de televisión decente y sin coste extra...

«Estoy cansada de luchar. Son ya 62 años, voy para 63 y la verdad es que me siento cansada», explica Andrés, que se hizo célebre hace cinco años cuando el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó una reflexión suya sobre la dificultad de las comunicaciones en los pueblos más aislados para presentar su primer Plan del reto demográfico –130 medidas, 10.000 millones de inversión–. «Aquí las carreteras se miden en unidades de tiempo, no de kilómetros. Lo importante no es la distancia, sino lo que se tarda en llegar», parafraseó Sánchez a Elma Andrés al iniciar su exposición en mayo de 2021 en el palacio de La Moncloa.

Nuevo plan

Ahora el Presidente del Gobierno de España ha presentado su segundo plan –60 medidas, 30 líneas de actuación, miles de millones...– y además lo ha hecho en Asturias, concretamente en Infiesto (Piloña), el pasado 26 de febrero. Quizás nadie mejor que Elma Andrés, puesta de ejemplo en su día por el propio Sánchez, para valorar el avance y efectividad de aquel primer paquete de acciones, y también para conocer las expectativas ante el nuevo.

«Yo no he mejorado nada. Pero ya lo sabía. Cero cambio», dice sin dudar Andrés, quien deja claro que es la primera que lamenta no tener nada mejor que decir. «De aquella me acuerdo que la gente pensaba que era su amiga o que aquí me llegaría de todo. Pero si es que ni lo sabía ni lo conocía. La cuestión es que yo sabía que aquello y esto de ahora es solo un escaparate, es solo postureo... La realidad es que hay mucha desidia por parte de la administración», destaca la empresaria.

Con gran empatía, Elma Andrés dice que es capaz de entender a esa administración que deja en un segundo plano a los que como ella viven aislados –para llegar a sus casas en Ríodeporcos hay que cruzar un puente colgante y coger una pista por la que no van coches– para concentrarse en las ciudades y en los núcleos donde hay más población. «Los de los pueblos no somos rentables, lo entiendo. A la administración o a una empresa no les renta gastar aquí en líneas de telefonía, fibra, carretera para cuatro que somos... Pero que conste que pagamos los mismos impuestos que el resto», explica.

Lo que no lleva, cada vez peor, es el «postureo» y la acumulación de promesas que luego se lleva el viento. «Yo a la España, a la Asturias vaciada que dicen, la llamo la Asturias vacilada».

Internet vía satélite

Pone algunos ejemplos, como la citada conexión a internet, Tiene que pagar al mes por la vía satélite unos 49 euros, y con un servicio limitado: «En cuanto hay más descargas de la cuenta, se acabó la velocidad. Y aquí vienen clientes a los que no puedo decir que estén desconectados. Hoy en día la gente quiere internet y estar comunicado con su familia, con sus cosas.... Pero el móvil apenas tiene cobertura».

ELMA ANDRES EN LA ENTRADA DE SU CASA CHAO DEL CASTRO, EN UNA IMAGEN DE ARCHIVO. / DEMELSA ALVAREZ

La televisión, más de lo mismo: «Tenemos una antena aquí cerca, en la cima de un monte, pero supongo que está orientada para dar servicio a los sitios donde hay más vecinos. Yo tengo que pagar más de 300 euros por un descodificador que permita verla bien; tres que tengo que comprar, pues mil euros...».

De las comunicaciones terrestres ha renunciado, ya acostumbrada, a quejarse. La preocupan más las conexiones digitales «claves hoy en día para emprender en cualquier negocio». De hecho, la cobertura en el cien por cien del territorio figura entre los compromisos irrenunciables del plan del Gobierno de España contra el denominado «invierno demográfico». Elma Andrés lo combatió en su día, decidida a criar a su hija Lía en Riodeporcos. Lo hizo, le dio la mejor educación no sin grandes esfuerzos y renuncios a estar juntas. «Es enfermera, vive fuera y gana el triple que yo. Ni por asomo quiero que recoja el testigo de esto. Antes igual sí que tenía ilusión por eso, pero ahora ni hablar», afirma rotunda. «Es tanta la desidia de la administración...», insiste.

Reapertura para Semana Santa

Su vitamina son los clientes, muchos y fieles, que tiene en el Chao de Castro, sus casas de aldea. «La gente viene, le gusta esto, lógicamente. Están tres días y a mí me encanta, ofrezco lo mejor. Yo no puedo irles con mis problemas, lógicamente...», admite. Elma Andrés está ahora preparando la reapertura del complejo rural tras el parón invernal. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina.

ELMA ANDRES, EN RIODEPORCOS, CONCEJO DE IBIAS / MIKI LOPEZ

Pedro Sánchez dijo en Piloña que su segundo plan del reto demográfico busca que «nacer, quedarse o volver al pueblo no sea un reto heroico, sino un derecho, una opción de vida».

Opción de vida fue la de Elma Andrés en Riodeporcos. Una opción de vida, efectivamente, pero llena de obstáculos. «Que conste que yo aquí estoy encantada y sabía a lo que venía, y también lo que pasaría.... Es que lejos de mejorar, esto ha empeorado. Si cada vez es más difícil vivir en el pueblo, con tantas leyes... Hasta para cuatro gallinas hay que sacar permisos. Te impulsan a ser irregular», concluye.