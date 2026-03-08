Rescatados dos montañeros atrapados por el hielo en la vertiente cántabra de los Picos de Europa
Se trata de un santanderino y un británico de 53 y 47 años
El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria rescató en la tarde de este domingo a dos montañeros, de 53 y 47 años, un santanderino y un británico, que quedaron enriscados en una zona abrupta y complicada con hielo, de difícil acceso, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, en el municipio de Camaleño.
Los rescatadores izaron a ambos montañeros con sendas operaciones de grúa y la aeronave los dejó, ilesos, en FuenteDé.
