Rescatados dos montañeros atrapados por el hielo en la vertiente cántabra de los Picos de Europa

Se trata de un santanderino y un británico de 53 y 47 años

Un momento del rescate.

Un momento del rescate. / 112 Cantabria

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria rescató en la tarde de este domingo a dos montañeros, de 53 y 47 años, un santanderino y un británico, que quedaron enriscados en una zona abrupta y complicada con hielo, de difícil acceso, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, en el municipio de Camaleño.

Los rescatadores izaron a ambos montañeros con sendas operaciones de grúa y la aeronave los dejó, ilesos, en FuenteDé.

Foro Asturias exige a Barbón una "estrategia" para la Plantona de Cogersa

Rescatados dos montañeros atrapados por el hielo en la vertiente cántabra de los Picos de Europa

Unos 150.000 euros, lo que puede cobrar un productor de 1.000 litros diarios por el «cártel de la leche»

Jóvenes contra la polarización, el germen de una nueva asociación asturiana: "Merecemos una política digna"

"Es puro postureo, escaparate; esto no ha mejorado nada": el lamento de Elma Andrés, la empresaria rural de Asturias que inspiró a Pedro Sánchez en su plan demográfico

Alba Figueras, AMA Asturies: "Quien vea algo ofensivo en la Santina Queer probablemente sean ellos los que tienen un problema"

Eva Palicio, feminista abolicionista: "Sin prostitución no habría trata"

Rosario Bobes, pensionista: "Somos las mayores, las viejas a las que nadie quiere nombrar"

