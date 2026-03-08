Rescatados dos montañeros atrapados por el hielo en la vertiente cántabra de los Picos de Europa

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria rescató en la tarde de este domingo a dos montañeros, de 53 y 47 años, un santanderino y un británico, que quedaron enriscados en una zona abrupta y complicada con hielo, de difícil acceso, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, en el municipio de Camaleño.

Los rescatadores izaron a ambos montañeros con sendas operaciones de grúa y la aeronave los dejó, ilesos, en FuenteDé.