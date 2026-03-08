Rosario Bobes, pensionista: "Somos las mayores, las viejas a las que nadie quiere nombrar"

Megáfono en mano y en primera fila junto con el resto de sus compañeras, a Rosario Bobes no le tiembla la voz: "Estoy aquí para defender los derechos de las mujeres", afirma. Esta vecina de Siero de 73 años, perteneciente al bloque de mujeres pensionistas reclama la igualdad entre hombres y mujeres: "tenemos que seguir luchando, que los hombres cuiden, que sean sensibles y que se hagan responsables."

"Las pensionistas tenemos que estar presentes porque somos las mayores, las viejas a las que nadie quiere nombrar" y hace un llamamiento a las instituciones para que se les tenga en cuenta porque, "si no hay vejez, no habría vida".