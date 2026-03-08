El viajero asturiano se queda cerca por la guerra en Oriente: prioridad a los destinos domésticos o como mucho Europa

Alsacia y Estrasburgo: todo vendido. Bruselas, la posibilidad de hacer un tour por ciudades italianas o Ámsterdam: en régimen de últimas plazas. Malta y Egipto: últimos billetes a la venta. El inicio de acciones bélicas en el golfo Pérsico ha supuesto una convulsión en los sectores del transporte y el turismo internacional pero apenas se ha dejado notar en los planes de los asturianos, que siguen cerrando reservas para las vacaciones de Semana Santa «al mismo ritmo que el año pasado»; es decir, satisfactoriamente. Así lo asegura Íñigo Fernández, Presidente de la asociacion Otava, la más representativa del sector de agencias de viaje en el Principado.

«Por hablar estrictamente de la zona en conflicto, salvo Jordania, donde se han notificado restricciones , no constan impedimentos para viajar. Otra cosa es que determinados destinos son ahora mismo lugares inestables que la mayoría de la gente evita por la incertidumbre reinante. Y con respecto a los viajes que requieren de escalas en Doha o Dubái, depende un poco de cada compañía; en líneas generales están admitiendo cambios pero no cancelaciones. Esto hace que quienes proyectan un viaje con esas escalas se lo piensen», resume el portavoz de Otava.

Gana España

Como consecuencia del clima de inseguridad en Oriente Medio, los que han salido ganando son los destinos españoles y europeos, una constante que podría mantenerse para el verano si siguen sonando los tambores de guerra. Antonio Fernández, de la agencia avilesina Travel Asturias, confirma que «los destinos estrella para la Semana Santa son los europeos y los que se eluden por sistema, los próximos al golfo Pérsico». Nerea Rivero, propietaria de Viajes Villaviciosa, ha detectado que «más gente pregunta por destinos para Semana Santa» y también un ligero aumento de reservas: «Hay cierto temor a viajar por la situación mundial, pero los lugares cercanos parecen dar confianza; lo que mejor está funcionando son los destinos nacionales»

La agencia de Rivero es una de las que comercializa billetes para uno de los destinos vacacionales de Semana Santa más exóticos que se ofertan en Asturias en régimen de vuelo chárter: Uzbekistán. Esta exrepública soviética al norte de Irán, antiguo punto neurálgico en la Ruta de la Seda, conecta Europa con Asia a través del Mar Caspio y es considerado uno de los más seguros para viajar de la región. Este plan vacacional es la excepción que confirma la regla.