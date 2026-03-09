400 millones (y subiendo): lo que suman las obras pendientes ferroviaria en Asturias

La llegada de la alta velocidad a Asturias con la apertura de la Variante de Pajares, en noviembre de 2023, supuso un salto histórico para las comunicaciones de la región. Sin embargo, el mapa ferroviario asturiano sigue teniendo importantes tareas pendientes. Varias actuaciones aún por ejecutar, que dependen del Ministerio de Transportes que dirige el socialista Óscar Puente, suman alrededor de 400 millones de euros de inversión.

El Principado, enfrentado con el ministro a cuenta del peaje del Huerna, ha elevado el tono en las últimas semanas por los trabajos pendientes en la red de carreteras. Sin embargo, de momento evita el choque en el ámbito ferroviario, donde siguen sobre la mesa varios proyectos relevantes. Las obras pendientes afectan tanto a la red de alta velocidad y ancho ibérico como al ancho métrico, la antigua Feve.

Renovación entre Pola de Lena y Gijón

Una de las actuaciones clave para mejorar la red ferroviaria asturiana es la renovación de la línea entre Pola de Lena —donde en la práctica finaliza la alta velocidad— y las principales ciudades de la región, Oviedo y Gijón.

De momento está descartada una gran obra integral que implicaría levantar la vía y pasar del ancho ibérico al ancho europeo, pero sí están previstas varias actuaciones que permitirán mejorar la infraestructura y elevar la velocidad de circulación. En la actualidad, los trenes apenas superan los 80 kilómetros por hora en varios tramos de este corredor.

¿En qué punto están los trabajos? Por ahora, en fase inicial y sin calendario claro. Según las cifras que ha ido facilitando el Ministerio —que han variado con los años— la inversión total ronda los 290 millones de euros.

No existe un proyecto único para toda la línea, sino que las actuaciones se están planteando por tramos y contratos separados. De hecho, el pasado mes de octubre se adjudicó el primer contrato, centrado únicamente en la modernización de la señalización.

Interzalia, la gran estación intermodal de Gijón

Otro de los proyectos más relevantes pendientes es la construcción de Interzalia, la futura estación ferroviaria que se ubicaría en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), en Gijón, un gran espacio intermodal que todavía no ha terminado de despegar.

La infraestructura, cuya ejecución corresponde a Adif, tiene un presupuesto estimado de 85 millones de euros y, por ahora, carece de plazos concretos.

El proyecto permitiría situar a la Zalia como un elemento clave dentro de una posible autopista ferroviaria, un sistema en el que los trenes transportan directamente remolques o camiones completos en vagones. El Principado ha defendido en varias ocasiones esta iniciativa logística, aunque también se encuentra todavía en fase de desarrollo.

Sin una estación ferroviaria en la Zalia, advierten los expertos, la puesta en marcha de ese sistema resultaría inviable.

Obras en los túneles de Villabona

Entre las actuaciones previstas también figura la renovación de los túneles de Villabona, situados en la línea convencional y en uno de los puntos neurálgicos del sistema ferroviario asturiano.

En este enclave confluyen trenes de alta velocidad, servicios de cercanías y convoyes de mercancías, lo que convierte el tramo en un auténtico nudo ferroviario.

En este caso sí existe ya una actuación adjudicada. Se trata de una renovación integral valorada en unos 18 millones de euros, que previsiblemente debería comenzar este mismo año, aunque todavía no se ha fijado un calendario concreto de ejecución.

Para muchos expertos ferroviarios, sin embargo, esta intervención —aunque necesaria— resulta insuficiente. Sigue pendiente la llamada variante de Villabona, un proyecto mucho más ambicioso destinado a reorganizar la circulación ferroviaria en la zona y que continúa en la cartera de actuaciones del Ministerio.

Las mejoras pendientes en el ancho métrico

Más allá de las grandes obras en la red principal, la asociación de usuarios Asturias al Tren recuerda que la red de ancho métrico, la antigua Feve, mantiene también numerosas cuestiones pendientes.

Entre ellas figura la implantación de una nueva versión del sistema de seguridad Asfa digital para estas líneas. Según la asociación, la versión actualmente en uso penaliza los tiempos de viaje y puede alargar los recorridos entre un 20% y un 40%, dependiendo de la línea. La actualización permitiría mejorar la competitividad del servicio.

También se plantea extender el servicio semidirecto entre Gijón y Oviedo hasta San Claudio, lo que permitiría aprovechar apeaderos actualmente infrautilizados y facilitar los desplazamientos hacia la capital asturiana y hacia el área comercial de Parque Principado. Con esta modificación, la estación de Oviedo funcionaría como punto pasante y no como final de trayecto.

Otras propuestas pasan por reordenar las mallas horarias en varias líneas de cercanías de ancho métrico, algo muy demandado por los usuarios y que actualmente solo se aplica en el corredor Gijón–Laviana.

En el ámbito de las infraestructuras, también se reclama conocer el estado de los proyectos de duplicación de vía entre La Carrera y Pola de Siero, así como en el tramo entre La Florida y Sotiello, actuaciones que permitirían aumentar la capacidad de la red.

A estas demandas se suman cuestiones como la reducción de las limitaciones temporales de velocidad que afectan a distintos tramos del trazado o el estado general de las obras pendientes.

Noticias relacionadas

En el caso del ancho métrico, además, sigue pendiente la llegada de los nuevos trenes prometidos, destinados a renovar la flota actual. Según el último calendario fijado por el Ministerio, los primeros convoyes deberían comenzar este año la fase de pruebas.