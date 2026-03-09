Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a las ferias ganaderas de San Isidro en Asturias al ampliarse hasta el 31 de mayo la prohibición por la dermatosis

La Directora, Rocío Huerta, llama a cumplir las normas tras detectarse "movimientos ilegales" de reses en la región

Feria de ganado de Piedras Blancas.

Feria de ganado de Piedras Blancas. / MARÍA FUENTES

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Asturias se quedará este año sin las populares ferias ganaderas de San Isidro, festividad del 15 de mayo, varias por distintos concejos, al menos en lo referente al ganado vacuno. La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, ha anunciado que las medidas adoptadas el pasado octubre para mantener a raya la expansión de la temida dermatosis nodular contagiosa (DNC), conocida también como la "enfermedad de la piel de las vacas" -por los bultos y heridas que genera- se ampliarán hasta el 31 de mayo, fecha hasta la cual seguirá sin actividad el Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero. Así las cosas, los festejos del patrono del campo se verán afectados.

Reunión, este lunes, en la Consejería de Medio Rural de Asturias.

Reunión, este lunes, en la Consejería de Medio Rural de Asturias. / Principado de Asturias

"Hemos tenido una reunión con las organizaciones agrarias, asociaciones de criadores, el Colegio de Veterinarios, la Federación Asturiana de Concejos y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, para hablar de la situación actual de la dermatosis nodular contagiosa. Estamos en un momento en el que es muy preocupante la situación por la expansión de la misma a dos explotaciones de Aragón. Empieza de nuevo el periodo de actividad de los vectores (transmisores) con la subida de las temperaturas. Por eso hemos propuesto adoptar medidas mayores de las que ya teníamos, ampliando lo que son las restricciones del Mercado Nacional de Pola de Siero y de ferias, certámenes y concursos hasta por lo menos el 31 de mayo", explica Huerta.

Movimientos ilegales

En el Principado insisten en la importancia de la limpieza, desinfección y desinsectación, tanto de las instalaciones y animales como de los medios de transporte. Además, la Directora de Ganadería llama a la implicación de todo el sector para que se cumplan las normas. Y es que, según desveló, en el Principado han detectado "movimientos ilegales de ganado con destino a un matadero de La Coruña. Los camiones pasaron por Asturias y cargaron en explotaciones de aquí".

El riesgo de que la DNC llegue a Asturias no es bajo, y las consecuencias podrían ser muy graves, advierten en el Principado. "No dejemos entrar en nuestras explotaciones camiones que vengan de otras sin estar desinfectados, porque es un riesgo altísimo".

En cuanto a la vacunación que reclaman algunas organizaciones, el Principado tiene las manos atadas, porque depende de la UE. "Es la que debe autorizarlo y el Ministerio de Agricultura proporcionar la vacuna", explica Rocío Huerta. En Cataluña, origen del brote en España, sí que se ha llevado a cabo una intensa campaña de vacunación.

"Esta opción es en último caso y si se confirmarse un positivo en Asturias. Por eso la medida más importante que podemos aplicar ahora en las fechas en las que estamos para garantizar la subida a pastos y sobre todo la comercialización de nuestros animales es la prevención con la limpieza, desinfección, desinsectación y sobre todo evitando los movimientos irregulares", retiró.

