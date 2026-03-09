Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 9 de marzo de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Fernando de la Puente Hevia, folclorista y etnógrafo, profesor de la Escuela de Música tradicional, ha investigado los orígenes del himno regional y los ha plasmado en «Del Asturias patria querida y otras historias». Estará en el Club a las 19.30 horas con Santiago Romero, director del Archivo de Indianos, y Manuel Fernández de la Cera, político y profesor, fue consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado.

Conferencia de Aarón Zapico

El Conservatorio Superior de Música acoge a las 18.00 horas, la conferencia de Aarón Zapico dentro del XIII Ciclo Primavera Barroca. Esta actividad se enmarca en la programación paralela al ciclo que desarrolla el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en el Auditorio Príncipe Felipe, y reunirá a destacados especialistas para profundizar en distintos aspectos de la música barroca.

Primavera Barroca

El Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas, el concierto de Forma Antiqva dentro del ciclo Primavera Barroca. La formación interpretará Los elementos (ca. 1705), de Antonio Literes (1673-1747), en una nueva cita con la música barroca que forma parte de la programación cultural de la capital asturiana.

Fundación Gustavo Bueno

La Fundación Gustavo Bueno acogerá, a las 17.00 horas, en el salón de actos de la propia fundación, la conferencia «Qué es el ritmo: idea de ritmo», a cargo de Aurelio Martínez Seco. La cita se enmarca en la programación cultural de la entidad y ofrecerá una aproximación filosófica al concepto de ritmo desde una perspectiva teórica y reflexiva.

Gijón

Colegiata de San Juan Bautista

La exposición «Vera Cruz en el mundo», que cuenta con más de 650 medallas y emblemas de las hermandades de la Vera Cruz, se podrá visitar en la Colegiata de San Juan Bautista hasta el 14 de marzo. El horario de apertura de la muestra es de 18.00 a 21.00 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas dará comienzo en el salón de actos del Antiguo Instituto la charla «Himachal Pradesh. Un paseo por el Himalaya indio», que ofrecerá el montañero británico afincado en Asturias Robin Walker. Durante la conferencia estará acompañado por la alpinista asturiana Rosa Fernández. La cita la organiza el Ateneo Jovellanos.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra «Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista». La exposición se enmarca en el ciclo «Moda con Historia». Además, la exposición_«40 años de comadres y felpeyos», de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra «Luces y sombras», de la tertulia fotográfica «Raw2». Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra «La Libertad de la Mirada», impulsada por «Fotocine Asemeya Villa de Gijón».

Avilés y comarca

Recital poético por el 8M en Avilés.

La Casa de las Mujeres acoge, a las 18.00 horas, el recital poético-musical «Voces rebeldes hispanoamericanas», dentro de la programación de actividades para conmemorar el 8-M Día Internacional de las Mujeres. La Asociación de Vecinos Pedro Menéndez organiza esta actividad en la que con músicas y versos se busca un acercamiento a la poesía de mujeres hispanoamericanas a lo largo del tiempo: Juana de Ibarbourou, Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Concha Urquiza, Magda Portal, Rosario Castellanos, Blanca Varela, Alejandra Pizarnik, Rosa Mª Roffiel, Dulce Mª Loynaz, Ida Vitale, Gioconda Belli, Ana Istarú. La actividad combina breves presentaciones de las autoras, recitado de una selección de poemas de dichas autoras e interpretación de canciones de raíz hispanoamericana (voz y guitarra).

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés, permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. De 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Concierto del alumnado de trompeta del Julián Orbón

A las 19.00 horas, en el auditorio del Conservatorio , el alumnado de trompeta ofrece un concierto bajo la dirección del profesor Juan Corbacho.

Exposición de pintura «Monet y los impresionistas»

La Escuela de Artes y Oficios acoge hasta el 12 de marzo la exposición del alumnado de las clases de retrato, pintura y dibujo «Monet y los impresionistas», que reúne sus obras fruto del estudio sobre el impresionismo. Son más de 70 obras que se podrán visitar de lunes a jueves laborables de 9.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición delcertamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título «Imparables» y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título «Manos que sostienen». Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

«Ariel», película en el ciclo Cinemateca Ambulante en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde, desde las 19.30 horas, la proyección de la película «Ariel», dirigida en 2025 por Lois Patiño y protagonizada por Irene Escolar. Se enmarca dentro del ciclo de la Cinemateca Ambulante. La entrada es gratuita.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

«Así suena... la memoria democrática de Ángel de la Calle», en Mieres

Prosige el ciclo «Así suena... la memoria democrática», organizado en la Casa de la Música de Mieres. En esta ocasión, el invitado es el autor de cómic, y creador de la Semana Negra, Ángel de la Calle. El acto comienza a las 19.30 horas. La entrada es gratuita, hasta completar aforo, previa retirada de la entrada en la conserjería del Conservatorio.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica «Semeya». Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición «Pinceladas», con obras de «Grupo 4», integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

«Liry: en el infierno», una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición «Liry: en el infierno», un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

«Nada es real», en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición «Nada es real», de Juan Falcón García, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

«Libro de oraciones», de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición «Libro de oraciones», un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

«Espíritu», de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición «Espíritu», de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas).