Alimerka se fija un objetivo de crecimiento de más del 5% para 2026 tras un año "de estabilidad"

La compañía de distribución asturiana Alimerka se ha fijado para 2026 un crecimiento de más del 5% tras un año "de estabilidad" en la que ha "defendido" su liderazgo en el sector en el Principado. Continuar con la expansión y modernización de sus supermercados, impulsar su red de tiendas asociadas y lanzar su nuevo modelo de superficies comerciales para profesionales son los principales objetivos del presente ejercicio.

Alimerka celebró en Madrid su encuentro anual con fabricantes y socios estratégicos. La compañía asturiana destacó su apuesta por las marcas de fabricante, que suponen más de un 77% de sus ventas de sala, como pilares de un modelo comercial competitivo y diferencial. Durante la jornada, la directora comercial de Alimerka, María Barrado Franco, destacó que 2025 fue un ejercicio de “estabilidad en un mercado exigente”, en el que la compañía "defendió" su liderazgo en Asturias. También subrayó el crecimiento del canal online, principalmente con el "Click and Collect" (las taquillas de recogida de Alimerka, que ya representan el 60% de los pedidos online) y con el dinamismo del "Quick Commerce" (entregas rápidas a domicilio).

En la jornada se detallaron las prioridades estratégicas de Alimerka para 2026, año para el que se ha marcado un objetivo de crecimiento del 5,4%. Bajo el lema “Una ambición compartida”, se presentaron los ejes de la estrategia: la expansión y modernización de su red de supermercados; el desarrollo de su proyecto de publicidad de marcas “Alimerka for brands”; la omnicanalidad; la innovación en formatos de proximidad con el impulso de la red de tiendas asociadas “AMK Tu súper”, “AMK Fresh” y el lanzamiento del canal profesional “AMKash” y el fortalecimiento de su compromiso con el origen y el sector primario, mediante el impulso de la marca Casona La Lloraza.

La presentación del plan de dinamización de Alimerka incluyó un adelanto a sus proveedores de la IV edición del Desafío Alimerka, que arrancará el 26 de marzo y tendrá como nuevo embajador el actor Antonio Resines.