De Ben-Hur a Las Guerreras del K-pop: el Teatro Prendes te trae una Semana Santa de cine para todos los públicos

La mítica sala de cine de Candás refuerza su apuesta por títulos y espectáculos para toda la familia

Interior del Teatro Prendes

Interior del Teatro Prendes / Pablo Solares

L. L.

El Teatro Prendes mantiene su apuesta firme por el cine para toda la familia con una cartelera que combina títulos clásicos como Ben-Hur o más recientes como Las Guerreras del K-pop. Muestra de que la sala de Candás sigue reforzando su apuesta por ofrecer contenidos que puedan compartirse y disfrutarse entre todos.

Pero no todo es cine en el Prendes. En el teatro también hay espacio para la música con la VIII edición del certamen juvenil de Habaneras y canción marinera de Candás, el sábado 14 a las 19.00 horas. La entrada única se vende a 7 euros en la web del Teatro Prendes y en taquilla.

70 años de cine en Candás

Este año, la sala candasina alcanzaba las 7 décadas como un icono del séptimo arte en el concejo de Carreño. Para conmemorar esta cifra redonda, el Prendes proyecta el primer sábado de cada mes a las 20.00 horas un título clásico de los 50 en formato inmersivo, es decir, en versión española y con proyección de NODO. En abril será Ben-Hur la encargada de abrir boca a los más nostálgicos y apasionados del cine.

VENTA DE ENTRADAS

COMPRA TU ENTRADA AQUÍ

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.

Programación Teatro Prendes

Marzo

Las guerreras del K- pop

VIERNES 21: 18.00h

Joaquín Pajarón "Radio pajarónica"

SÁBADO 28: 21.00h

"Aunque seamos islas"

Dir. Cristina Rodríguez Paz

DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES

Miércoles 11 a las 20.00 horas

"Aída y vuelta"

Dir: Paco León

HORARIOS

VIERNES 13 : 20.00h y 23.00h

SÁBADO 14: 23.00h

DOMINGO 15: 20.00h

Little Amelie

Dir: Mailys Vallade

HORARIOS

DOMINGO 15: 17.30h

Ruta de escape

Dir: Bart Layton

HORARIOS

VIERNES 20 : 20.00h y 23.00h

SÁBADO 21: 23.00h

DOMINGO 22: 20.00h

Evolution

Dir: Julio Soto Gurpide y Zayra Muñoz Dominguez

HORARIOS

DOMINGO 22: 17.30h

Concierto de primavera escuela municipal de música "Miguel Barrosa" de Carreño

HORARIO

JUEVES 26: 19.30h

El agente secreto

Dir: Kleber Mendonça Filho

HORARIOS

VIERNES 27 : 19,30h y 22,30h

DOMINGO 29: 19.30h

Radio Pajaronia

HORARIOS

SÁBADO 28: 21.00h

La extraordinaria vida de Marcel Pagnol

Dir: Sylvain Chomet

HORARIOS

DOMINGO 29: 17.30h

Abril

Hoppers

Dir: Daniel Chong

HORARIOS

JUEVES 2: 17.30h VIERNES 3: 17.30h SÁBADO 4: 17.30h DOMINGO 05: 17.30h

Ben-Hur

Dir. William Wyler

Cumbres borrascosas

Dir: Emerald Fennell

HORARIOS

JUEVES 2: 20.00h

VIERNES 3: 20.00h y 23.00h

DOMINGO 5: 20.00h

MONOESCENA TEATRO LADY HITCHCOCK

SÁBADO 11: 20.00h

Mayo

PROYECTO PILOTO DANZA LA BESTIA NEGRA

SÁBADO 25: 20.00h

AETERNAL QUEEN

RICHARD DE LA UZ

SÁBADO 9: 21.00h

VAQUERO

VIERNES 15: 20.00h

PETIT POP POP PIQUIÑIN

SÁBADO 23: 18.00h

EL PÍCARO PERDIDO

PEPE VIYUELA EN GUITON ONOFRE

DOMINGO 24: 20.00h

