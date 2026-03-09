De Ben-Hur a Las Guerreras del K-pop: el Teatro Prendes te trae una Semana Santa de cine para todos los públicos
La mítica sala de cine de Candás refuerza su apuesta por títulos y espectáculos para toda la familia
L. L.
El Teatro Prendes mantiene su apuesta firme por el cine para toda la familia con una cartelera que combina títulos clásicos como Ben-Hur o más recientes como Las Guerreras del K-pop. Muestra de que la sala de Candás sigue reforzando su apuesta por ofrecer contenidos que puedan compartirse y disfrutarse entre todos.
Pero no todo es cine en el Prendes. En el teatro también hay espacio para la música con la VIII edición del certamen juvenil de Habaneras y canción marinera de Candás, el sábado 14 a las 19.00 horas. La entrada única se vende a 7 euros en la web del Teatro Prendes y en taquilla.
70 años de cine en Candás
Este año, la sala candasina alcanzaba las 7 décadas como un icono del séptimo arte en el concejo de Carreño. Para conmemorar esta cifra redonda, el Prendes proyecta el primer sábado de cada mes a las 20.00 horas un título clásico de los 50 en formato inmersivo, es decir, en versión española y con proyección de NODO. En abril será Ben-Hur la encargada de abrir boca a los más nostálgicos y apasionados del cine.
Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es
Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.
Programación Teatro Prendes
Marzo
Las guerreras del K- pop
VIERNES 21: 18.00h
Joaquín Pajarón "Radio pajarónica"
SÁBADO 28: 21.00h
"Aunque seamos islas"
Dir. Cristina Rodríguez Paz
DÍAS Y HORARIOS ESPECIALES
Miércoles 11 a las 20.00 horas
"Aída y vuelta"
Dir: Paco León
HORARIOS
VIERNES 13 : 20.00h y 23.00h
SÁBADO 14: 23.00h
DOMINGO 15: 20.00h
Little Amelie
Dir: Mailys Vallade
HORARIOS
DOMINGO 15: 17.30h
Ruta de escape
Dir: Bart Layton
HORARIOS
VIERNES 20 : 20.00h y 23.00h
SÁBADO 21: 23.00h
DOMINGO 22: 20.00h
Evolution
Dir: Julio Soto Gurpide y Zayra Muñoz Dominguez
HORARIOS
DOMINGO 22: 17.30h
Concierto de primavera escuela municipal de música "Miguel Barrosa" de Carreño
HORARIO
JUEVES 26: 19.30h
El agente secreto
Dir: Kleber Mendonça Filho
HORARIOS
VIERNES 27 : 19,30h y 22,30h
DOMINGO 29: 19.30h
Radio Pajaronia
HORARIOS
SÁBADO 28: 21.00h
La extraordinaria vida de Marcel Pagnol
Dir: Sylvain Chomet
HORARIOS
DOMINGO 29: 17.30h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abril
Hoppers
Dir: Daniel Chong
HORARIOS
JUEVES 2: 17.30h VIERNES 3: 17.30h SÁBADO 4: 17.30h DOMINGO 05: 17.30h
Ben-Hur
Dir. William Wyler
Cumbres borrascosas
Dir: Emerald Fennell
HORARIOS
JUEVES 2: 20.00h
VIERNES 3: 20.00h y 23.00h
DOMINGO 5: 20.00h
MONOESCENA TEATRO LADY HITCHCOCK
SÁBADO 11: 20.00h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mayo
PROYECTO PILOTO DANZA LA BESTIA NEGRA
SÁBADO 25: 20.00h
AETERNAL QUEEN
RICHARD DE LA UZ
SÁBADO 9: 21.00h
VAQUERO
VIERNES 15: 20.00h
PETIT POP POP PIQUIÑIN
SÁBADO 23: 18.00h
EL PÍCARO PERDIDO
PEPE VIYUELA EN GUITON ONOFRE
DOMINGO 24: 20.00h
