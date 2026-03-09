De Ben-Hur a Las Guerreras del K-pop: el Teatro Prendes te trae una Semana Santa de cine para todos los públicos

El Teatro Prendes mantiene su apuesta firme por el cine para toda la familia con una cartelera que combina títulos clásicos como Ben-Hur o más recientes como Las Guerreras del K-pop. Muestra de que la sala de Candás sigue reforzando su apuesta por ofrecer contenidos que puedan compartirse y disfrutarse entre todos.

Pero no todo es cine en el Prendes. En el teatro también hay espacio para la música con la VIII edición del certamen juvenil de Habaneras y canción marinera de Candás, el sábado 14 a las 19.00 horas. La entrada única se vende a 7 euros en la web del Teatro Prendes y en taquilla.

70 años de cine en Candás

Este año, la sala candasina alcanzaba las 7 décadas como un icono del séptimo arte en el concejo de Carreño. Para conmemorar esta cifra redonda, el Prendes proyecta el primer sábado de cada mes a las 20.00 horas un título clásico de los 50 en formato inmersivo, es decir, en versión española y con proyección de NODO. En abril será Ben-Hur la encargada de abrir boca a los más nostálgicos y apasionados del cine.

Las entradas de cine mantienen precios populares, con tarifas reducidas para socios, carnet joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Toda la información detallada sobre horarios, precios y venta anticipada puede consultarse en la web oficial del teatro www.teatroprendes.es

Con esta programación, el Teatro Prendes reafirma su papel como referente cultural en la comarca y celebra siete décadas de historia acercando el cine a varias generaciones de espectadores.