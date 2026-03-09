Se busca plato asturiano para ilustrar sello de Correos

La fabada tiene muchas opciones de ganar. Pero todo está por decidir, porque el recetario asturiano es amplio y variado. La Real Academia de Gastronomía de España busca el plato asturiano por excelencia para ilustrar el sello que forme parte de la serie ‘Gastronomía. España en 19 platos’ que tiene en marcha en colaboración con Correos desde hace unos cuantos años.

La entidad nacional lleva un tiempo embarcada en este proyecto y ahora le toca el turno a Asturias. Para ello ha pedido a la Academia de Gastronomía de la región que le envíe sugerencias de qué plato deberá ir en el sello que se identifique con el Principado.

El objetivo de la serie es difundir y reconocer la riqueza gastronómica del país a través de sus recetas más representativas. Es imposible no pensar en la fabada cuando se piensa en una receta icónica de Asturias, si bien hay muchos otros "contrincantes" y la última palabra será la de la academia nacional.

Los últimos de la lista

Comunidades como La Rioja o Canarias han logrado su estampa de forma reciente: las patatas a la riojana en el primer caso; el sancoho canario, en el segundo. El primero ya ha sido puesto en circulación y el canario lo hará a partir del próximo 25 de marzo. Con esta iniciativa, Correos refuerza el papel de la filatelia como vehículo de difusión cultural, acercando la gastronomía española a coleccionistas y ciudadanos a través de imágenes reconocibles y cargadas de simbolismo.

La idea es que todas las comunidades tengan su sello, un total de 17, además de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Asturias será de las últimas en incorporarse a la colección de sellos, que Correos ya tiene a la venta.

Son los siguientes: la caldereta, en Extremadura; la ensaimada, en Baleares; el gazpacho, en Andalucía; el bacalao al pil pil, en País Vasco; la paella, en la Comunidad Valenciana; el cocido madrileño; el pam amb tomaquet, en Cataluña; el cocido motañes, en Cantabria; el lechazo, en Castilla y León; el pollo al chilindrón, en Aragón; la menestra de verduras, en Navarra; el rape a la rusadir, en Melilla; y el estofado de atú con patatas, en Ceuta. A la lista se suman ahora La Rioja y Canarias.

Y en poco tiempo, Asturias.