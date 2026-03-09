Cortes nocturnos hasta el día 11 de marzo en el túnel de El Padrún por las obras de modernización de la A-66

El túnel de El Padrún, en la autovía A-66 a su paso por Olloniego, afrontará dos cortes nocturnos de tráfico esta semana con motivo de los trabajos de modernización y mejora de la seguridad que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La primera afección se producirá en la noche del lunes 9 al martes 10 de marzo, cuando quedará cerrado el tubo en sentido León, y la segunda en la noche del martes 10 al miércoles 11, con el corte del tubo en sentido Oviedo. En ambos casos, la restricción se aplicará entre las 22.00 y las 7.00 horas.

La actuación forma parte de las obras de mejora de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiadas con fondos europeos. El presupuesto global asciende a 7,26 millones de euros. Según ha informado el ministerio, en estas jornadas se acometerán la conexión y puesta en marcha de los nuevos ventiladores, además del tendido de cable de fibra óptica para reforzar las comunicaciones del túnel.

Itinerarios alternativos

Para mantener la circulación durante los cortes, se habilitarán desvíos señalizados. En sentido León, los vehículos deberán circular por la N-630 desde la salida 35 de la A-66 hasta la reincorporación a la autovía en el enlace de Cardeo. Además, para los desplazamientos entre Olloniego y Mieres se plantea una ruta alternativa por la AS-116 hasta enlazar con la Autovía Minera, la AS-I.

En sentido Oviedo, el tráfico será desviado por el tubo contrario, el de sentido León, a través de los pasos de mediana habilitados a ambos lados del túnel. El ministerio ha señalado que estas medidas buscan garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios mientras se desarrollan las labores previstas.

Mejora de la seguridad

La intervención en El Padrún se enmarca en el proceso de actualización de las infraestructuras de la A-66 en Asturias, con el objetivo de reforzar los sistemas de seguridad y adaptar los túneles a las nuevas exigencias técnicas. La mejora del sistema de ventilación constituye uno de los ejes de la obra actualmente en ejecución.