Cortes por obras en un túnel clave en Asturias: los horarios afectados
Los trabajos obligarán a cerrar de noche el tubo en sentido León entre el lunes y el martes y el de sentido Oviedo entre el martes y el miércoles, con desvíos habilitados por la N-630 y el uso del tubo contrario
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ejecutará cortes nocturnos en el túnel de El Padrún, en la autovía A-66, dentro de las obras de modernización y mejora de la seguridad de esta infraestructura y del túnel de Ángel Uriel.
Las restricciones se aplicarán durante dos noches consecutivas, en horario de 22.00 a 7.00 horas, para permitir la conexión de nuevos ventiladores y el despliegue de cable de fibra óptica para las comunicaciones del túnel.
Las afecciones al tráfico serán las siguientes:
- Noche del lunes 9 al martes 10 de marzo: corte del tubo en sentido León.
- Noche del martes 10 al miércoles 11 de marzo: corte del tubo en sentido Oviedo.
Durante los trabajos, el Ministerio adoptará desvíos alternativos para mantener la circulación. En el caso del tráfico en sentido León, los vehículos deberán abandonar la A-66 en la salida 35 y continuar por la carretera N-630 hasta volver a incorporarse a la autovía en el enlace de Cardeo.
Además, para los desplazamientos entre Olloniego y Mieres, se propone como alternativa circular por la AS-116 hasta enlazar con la Autovía Minera (AS-I).
Por su parte, cuando el corte afecte al sentido Oviedo, el tráfico se desviará por el tubo contrario (sentido León) mediante los pasos de mediana habilitados a ambos lados del túnel.
Obras de mejora en los túneles
Las actuaciones forman parte del proyecto de modernización y mejora de la seguridad de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, en la A-66 a su paso por Asturias.
La intervención cuenta con una inversión de 7,26 millones de euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre los trabajos previstos figuran la instalación y puesta en marcha de nuevos sistemas de ventilación y la mejora de las comunicaciones del túnel.
