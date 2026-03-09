Del crítico gastronómico que "aligeró" la fabada hace 40 años al laureado cocinero al que "inspiran" sus colegas asturianos

«Siempre está bien que le den un reconocimiento a uno», dice a LA NUEVA ESPAÑA Rafael García Santos del premio «Fomento de la Cocina Asturiana» que recogerá el próximo miércoles 18 de marzo en Oviedo junto al cocinero Martín Berasategui. El crítico ha estado «toda una vida», como él mismo reseña, entregado a la cocina y la alta cocina en España, entre 1981 y 2013, y fue testigo y narrador de excepción «del salto cualitativo» que dieron los fogones. «La cocina pasó de ser regional, popular, con platos caseros, a de repente convertirse en un referencia mundial con una serie de cocineros que hicieron historia»

Y en ese salto y evolución tuvo mucho ver Martín Berasategui, un grande de los fogones españoles, de los más laureados y reconocidos en activo actualmente en España, y merecedor también este año del premio de la cocina asturiana. «Es un verdadero privilegio recibir este homenaje en Oviedo», confiesa.

«Asturias siempre ha sido fuente de inspiración para la gastronomía, sus productos y la pasión de su gente por la cocina son un ejemplo a seguir. Agradezco de corazón a Fomento de la Cocina Asturiana este reconocimiento y me llena de orgullo poder celebrar junto a tantos amigos un día tan especial», añade Berasategui, inmerso en los preparativos para iniciar la nueva temporada en su restaurante Martín Berasategui, su buque insignia en Lasarte, y con planes de abrir uno nuevo en Barcelona, Bera.

El ascenso de El Bulli

En unos días visitará Asturias junto al crítico y amigo Rafael García Santos, testigo en su día de la subida a los cielos de El Bulli de Ferran Adrià, así como de su cierre posterior tras años de éxitos y reconocimientos. Editor de la guía anual Lo Mejor de la Gastronomía –recorría él mismo todo el país para hacer la valoración a los restaurantes– está ahora entregado algo tan español como la tortilla, de la que no deja de cantar sus alabanzas, busca las mejores, organiza concursos... «Es uno de los mejores platos», dice.

De la cocina asturiana dice que es «brillantísima», con «gran producto» entre el que resalta el pescado. «Ha logrado situarse en la cúspide con un pescado fantástico, que sabe tratar de forma excelente y con ingenio. El virrey asturiano a la brasa tiene nombre propio», describe. No se olvida del referente asturiano por excelencia: la fabada. «Con Pedro Morán soy promotor de haber aligerado el plato hace 40 años», asegura. «Impulsamos que se hiciera con faba fresca, con menos hollejo. Eso elevó la fabada».

El premio «Fomento de la Cocina Asturiana» lo han recibido cocineros de la talla de Ferran Adrià, Joan Roca o Quique Dacosta. Tras la entrega el próximo día 18 en el auditorio, habrá una cena en Deloya Gastronomía, cuyas entradas ya están a la venta por 110 euros.