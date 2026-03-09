Femetal y sindicatos salen de la mediación sin un acuerdo que evite la huelga en la industria auxiliar en Asturias

La patronal Femetal y los sindicatos CC OO de Industria y UGT FICA salieron esta tarde del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) sin un acuerdo que evite la huelga en el sector del montaje y la industria auxiliar a partir de mañana. El sindicato mayoritario, CC OO, anunció que irá la huelga, mientras que UGT señaló que hasta el último momento está abierto a negociar.

Tras cinco horas de reunión, los representantes de CC OO se levantaron de la mesa. "Habíamos puesto como hora tope para el acuerdo la cuatro de la tarde y no se ha alcanzado", señaló Luis Espinosa, responsable del sector auxiliar de CC OO de Industria de Asturias, que lamentó que, tras meses de contactos, en el último encuentro la patronal haya presentado una "voluminosa propuesta sin tiempo para analizarla". No obstante, apuntó que las diferencias se mantienen "en la cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo y contemple la generación de atrasos, y luego en el tema de los fondos de compensación por bajas, con el que quieren castigar a los que están enfermos y entendemos que absentismo no es una baja médica".

Los representantes de UGT-FICA no secundaron a los de CC OO de Industria y permanecieron en la mesa del Sasec, pero aseguraron que sus reclamaciones son los que se había acordado en la plataforma sindical conjunta. Salieron de la reunión un cuarto de hora después. "La parte social tiene su propuesta sobre la mesa y Femetal ha presentado la suya, pero hasta el momento no hemos sido capaces de llegar a un punto de acuerdo porque entre las posturas hay mucha distancia", señaló José Ramón Calleja, secretario de Política Sindical de UGT FICA, que pidió "a todas las partes responsabilidad y compromiso y que agotemos las horas de negociación que quedan hasta las seis de la mañana, cuando esta convocada la huelga".

La convocatoria de huelga, que Femetal ha calificado de "desproporcionada", afecta a cerca de 3.500 trabajadores, es de martes, miércoles y jueves durante las tres semanas que restan de marzo,