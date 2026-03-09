Una guía básica para saberlo todo sobre el eclipse solar de agosto en Asturias: "Las oportunidades son muchas y hay que estar preparado"

«Las oportunidades y las expectativas son muchas y hay que estar preparado», dice a LA NUEVA ESPAÑA Graciela Blanco, directora del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Asturias ante el eclipse de sol total que se producirá el próximo 12 de agosto. La región es uno de los mejores emplazamientos para observarlo – en concreto, en Luarca se sitúa el punto en los que se podrá ver a la Luna tapando al Sol durante más tiempo: 1 minuto y 50 segundos– y desde hace ya mucho tiempo los expertos y los aficionados a la astronomía tienen ya todo planeado para dejarse caer por el Principado en esas fechas .

Asturias está dispuesta a ofrecer lo mejor de su alojamiento, gastronomía, paisaje... Y también en cuanto a asesoramiento y servicios. De ahí los cursos formativos y de preparación que ha impulsado el CIT. «El evento es importante y queremos apoyar a los ayuntamientos y al sector turístico para que esté preparado ante lo que se viene», describe Blanco. «La formación va dirigida a técnicos municipales, a guías turísticos, a empresarios de alojamiento, restauración... Todo el que lo desee y esté relacionado. Para que puedan apoyar e informar a los visitantes que hayan elegido Asturias para ver el eclipse».

Nadie cuestiona que el fenómeno es un «potente catalizador» para activar el territorio, dinamizar a los concejos rurales y fortalecer su proyección cultural, turística y científica».

Villaviciosa, Ribera de Arriba, Navia y Salas son los concejos que harán de sede de esta formación específica cuya impartición correrá a cargo de la empresa de divulgación científica Allande Stars, fundada por la allandesa Lucía González. Como reseña Blanco, el curso va dirigida a ayuntamientos y personal técnico de turismo; asociaciones turísticas y culturales; empresas turísticas; guías locales; y hostelería y restauración.

El contenido de la formación recoge cuatro módulos: Conociendo el Eclipse; Seguridad y observación; Diseño de actividades locales; y Recursos prácticos. Se desarrollarán en una única jornada, que discurrirá entre las 09.30 y las 14.00 horas. Hay 30 plazas.

Este mismo lunes se empieza en Villaviciosa. El 18 de marzo será en Ribera de Arriba; el 25, en Navia; y el 7 de abril, en Salas.

El astroturismo se abre paso con fuerza en Asturias desde hace unos cuantos años y el eclipse solar total de agosto no hará más que afianzar su crecimiento. El fenómeno será el primero del siglo XXI en España : en Asturias no se produce uno similar desde 1905, mientras que en España el último fue en 1959, que se pudo observar desde las Islas Canarias. Mientras, el último en la Tierra fue el 8 de abril de 2024, visible en América del Norte.

Las plazas de alojamiento están prácticamente agotadas para el 12 de agosto, algunas reservadas ya desde hace más de un año. Y los precios de las que quedan son astronómicos, nunca mejor dicho.

El CIT es un «laboratorio de innovación territorial», que trabaja con la Red asturiana de desarrollo rural (Reader), que aspira a «transformar fenómenos globales en oportunidades locales».