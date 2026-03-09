Amelia Valcárcel, referente feminista, carga contra la ley LGTBI de Asturias: "Mala, discordante e innecesaria"
La filósofa asegura que ha pedido un "diálogo público" la directora general de Participación Ciudadana y tilda de "chusco" que todavía no se haya podido celebrar
La filósofa Amelia Valcárcel, referente del feminismo y vinculada al PSOE, ha criticado la futura ley LGTBI que el Principado (PSOE e IU) ha aprobado este lunes en el Consejo de Gobierno para su posterior debate y votación en la Junta General.
Valcárcel, que entre otros cargos fue consejera de Educación en Asturias entre 1993 y 1995, en el Gobierno de Antonio Trevín, considera que el texto conocido hasta ahora “es malo, discordante e innecesario”. La ley contempla, entre otros aspectos, que un alumno pueda utilizar el nombre que elija en función de su identidad sexual, así como la creación de unidades específicas en áreas sanitarias.
Cuando se apruebe —algo en lo que confía el Gobierno regional, que necesita un voto más para sacarla adelante—, el Principado dejará de ser una excepción en el mapa autonómico. Hasta ahora, Asturias era la única comunidad autónoma junto con Castilla y León que carecía de una ley específica de este tipo, mientras que el resto de territorios han aprobado normas similares en los últimos años.
Valcárcel asegura además que ha pedido un “diálogo público” con Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana. “Hace unos días nos ha llegado un escrito suyo contándonos lo ocupadísima que está. Es notable que esté tan ocupada para no querer debatir precisamente sobre lo que ahora le ocupa, que es esa ley. La táctica conocida es pasar esas leyes sin publicar, sin conocimiento y sin debate social, lo que viniendo de alguien a quien compete tanto la participación ciudadana como la transparencia no deja de ser bastante chusco”, señaló la filósofa madrileña.
La ley LGTBI es uno de los compromisos de la actual legislatura y una de las normas “estrella” de Izquierda Unida, socio minoritario del Ejecutivo, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio. “Es una ley necesaria, que estaba pendiente. Saldamos una deuda histórica”, explica Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, quien subraya el “consenso” alcanzado para su elaboración con entidades LGTBI, sus familias y el Gobierno.
