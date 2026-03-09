Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mayor grupo de concesionarios del Norte de España busca comerciales y ofrece "trabajo estable y muy bien remunerado"

Se busca una persona con ganas de crecer y experiencia en labores comerciales

Firma de contrato

Firma de contrato

L. L.

Blendio, el mayor grupo de concesionarios de todo el norte de España, acaba de lanzar una oferta de empleo con la que trata de encontrar comerciales en sus centros de trabajo en Asturias. La empresa trata de reclutar a personas que estén buscando "un empleo estable" y "bien remunerado" en una profesión "con mucho futuro y posibilidades de promoción".

¿Qué necesitan? Desde la empresa se busca "una persona proactiva", que tenga ganas de aprender y que al menos cuente con dos años realizando labores comerciales. Además, se valora el compromiso del personal y la capacidad de trabajo en equipo.

¿Qué ofrecen? Un puesto de trabajo estable y bien remunerado, un proyecto profesional "atractivo que te permitirá promocionar", un "estupendo programa de beneficios sociales corporativo" y un "fantástico ambiente de trabajo".

Para optar a los nuevos puestos los interesados deben enviar su currículum actualizado a la siguiente página web: www.blendio.es

