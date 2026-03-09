Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras para poner a punto varias estaciones de tren de Asturias: el listado completo

Renfe destina 3,2 millones de euros para trabajos en Asturias y Cantabria

Un tren, entrando a la estación de Pola de Siero.

Un tren, entrando a la estación de Pola de Siero. / José A. Ordóñez

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Renfe invertirá 3,2 millones de euros en la mejora de 13 estaciones ferroviarias en Asturias y Cantabria dentro del nuevo plan A Punto, un programa con el que la compañía pretende “mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de estaciones” de la red de Cercanías y ancho métrico.

El plan comenzará a ejecutarse a partir del próximo mes de mayo y se desarrollará durante 18 meses, entre 2026 y 2027, dentro de un programa estatal que contempla actuaciones en 110 estaciones con una inversión total de 24,8 millones de euros.

En el caso de Asturias, las primeras actuaciones se llevarán a cabo en Avilés Ancho Convencional, Avilés Apeadero, Nubledo, La Argañosa-Lavapiés y Vallobín. Posteriormente, en una segunda fase, se intervendrá en Calzada de Asturias, Carbayín, Pola de Siero y Nava.

El plan incluye además una cuarta fase con mejoras en estaciones del interior asturiano, concretamente Mieres Vasco, Moreda, Cabañaquinta y Collanzo. El lote que agrupa a Asturias y Cantabria contará con una inversión total de 3,2 millones de euros.

Según explica Renfe, el programa busca “revertir el deterioro de las estaciones y mejorar la experiencia de las personas viajeras” mediante actuaciones de impacto inmediato. El coste de cada intervención oscilará entre 100.000 y 300.000 euros.

Entre las actuaciones previstas se incluyen mejoras en la imagen exterior de las estaciones, renovación de vestíbulos, pavimentación e iluminación, instalación o mejora de marquesinas en andenes, acondicionamiento de aparcamientos o espacios para bicicletas, así como medidas de accesibilidad como encaminamientos pododáctiles.

La compañía explica que el plan “identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo”, teniendo en cuenta criterios como el número de viajeros beneficiados, la urgencia de las actuaciones o la complejidad técnica de los trabajos.

El acuerdo marco de obras recogerá 7 lotes, con Madrid y Barcelona con la mayor inversión (4,8 millones cada una).

El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda

Ni más sueldo ni mejores condiciones laborales: la titánica lucha sin mucho éxito de las asturianas por consolidarse en el mercado de trabajo

El PSOE e IU abordan en una reunión en Presidencia sus discrepancias internas para asentar el pacto de gobierno

Obras para poner a punto varias estaciones de tren de Asturias: el listado completo

Del crítico gastronómico que "aligeró" la fabada hace 40 años al laureado cocinero al que "inspiran" sus colegas asturianos

Femetal y sindicatos salen de la mediación sin un acuerdo que evite la huelga en la industria auxiliar en Asturias

Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

