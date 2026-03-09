Obras para poner a punto varias estaciones de tren de Asturias: el listado completo
Renfe destina 3,2 millones de euros para trabajos en Asturias y Cantabria
Renfe invertirá 3,2 millones de euros en la mejora de 13 estaciones ferroviarias en Asturias y Cantabria dentro del nuevo plan A Punto, un programa con el que la compañía pretende “mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de estaciones” de la red de Cercanías y ancho métrico.
El plan comenzará a ejecutarse a partir del próximo mes de mayo y se desarrollará durante 18 meses, entre 2026 y 2027, dentro de un programa estatal que contempla actuaciones en 110 estaciones con una inversión total de 24,8 millones de euros.
En el caso de Asturias, las primeras actuaciones se llevarán a cabo en Avilés Ancho Convencional, Avilés Apeadero, Nubledo, La Argañosa-Lavapiés y Vallobín. Posteriormente, en una segunda fase, se intervendrá en Calzada de Asturias, Carbayín, Pola de Siero y Nava.
El plan incluye además una cuarta fase con mejoras en estaciones del interior asturiano, concretamente Mieres Vasco, Moreda, Cabañaquinta y Collanzo. El lote que agrupa a Asturias y Cantabria contará con una inversión total de 3,2 millones de euros.
Según explica Renfe, el programa busca “revertir el deterioro de las estaciones y mejorar la experiencia de las personas viajeras” mediante actuaciones de impacto inmediato. El coste de cada intervención oscilará entre 100.000 y 300.000 euros.
Entre las actuaciones previstas se incluyen mejoras en la imagen exterior de las estaciones, renovación de vestíbulos, pavimentación e iluminación, instalación o mejora de marquesinas en andenes, acondicionamiento de aparcamientos o espacios para bicicletas, así como medidas de accesibilidad como encaminamientos pododáctiles.
La compañía explica que el plan “identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo”, teniendo en cuenta criterios como el número de viajeros beneficiados, la urgencia de las actuaciones o la complejidad técnica de los trabajos.
El acuerdo marco de obras recogerá 7 lotes, con Madrid y Barcelona con la mayor inversión (4,8 millones cada una).
