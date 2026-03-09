Una pizza con masa madre y aceite de oliva virgen extra: la nueva propuesta artesanal que llega a Asturias (y se puede probar gratis)
La cadena ha lanzado una nueva receta de "sabor auténtico, ligero y profundo" y la ofrece sin coste a los clientes esta semana
A todos nos gusta la pizza. Siempre está cuando tenemos algo que celebrar, en una reunión de amigos o en esos días que no nos apetece cocinar. Da igual dónde la disfrutemos, dentro o fuera de casa, la clave está en encontrar una de calidad que nos haga saborear lo auténtico y uno de los aspectos más importantes para ello es la masa.
¿Una textura crujiente por fuera y esponjosa por dentro? Es lo que han tratado de lograr en Domino's con el lanzamiento de su nueva pizza de masa madre y aceite de oliva virgen extra. Se llama 'Madrízzima' y, con su lanzamiento, la compañía se ha convertido en la primera cadena de pizza a domicilio en apostar por esta masa.
Su nueva 'Madrízzima' combina mase madre, aceite de oliva virgen extra, doble fermentación y un cuidadoso reposo que le aporta una textura crujiente por fuera y sorprendentemente esponjosa por dentro. ¿El resultado? "Un sabor auténtico, ligero y profundo, pensado para quienes disfrutamos de una pizza aireada, diferente y de calidad, donde la paciencia se convierte puro placer", aseguran desde la cadena.
Pizza gratis
Esta nueva variedad ya está disponibel en las pizzerías asturianas. El lanzamiento que viene acompañado por una celebración: Domino's invita a sus clientes a ser los primeros en descubrirla.
Desde el 9 al 15 de marzo, las 10 primeras personas que lleguen a cada uno de los más de 400 establecimientos podrán probarla gratis en el local. En total, se repartirán más de 25.000 pizzas en toda España: una oportunidad perfecta para quedar con tus amigos y descubrir esta nueva creación.
'Madrízzima' llega tras el éxito de lanzamientos como 'Croissantizzima' y 'Croissantizzimas Deluxe', dos apuestas que ofrecen al cliente propuestas únicas y adaptadas a todos los gustos.
La masa madre es una de las técnicas de planificación más antiguas del mundo, ya sea utilizaba en el 1500 a.C. en Egipto, donde se descubrió que el reposo de harina y agua provocaba una fermentación natural que potenciaba el sabor y la textura. Hoy en día se ha convertido en un símbolo de artesanía y calidad, apreciada por chefs y panaderos por sus sabores complejos, su textura esponjosa y corteza crujiente. Gracias a este proceso de fermentación, la masa resulta más ligera y digestiva que las masas rápidas convencionales.
