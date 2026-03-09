El PSOE e IU abordan en una reunión en Presidencia sus discrepancias internas para asentar el pacto de gobierno

La política democrática parte de una premisa sencilla: las sociedades están hechas de diferencias y gobernar consiste, precisamente, en organizarlas. Eso han intentado durante más de una hora el PSOE e IU, organizaciones que sostienen el Gobierno del Principado, en una reunión celebrada en la sede de la Presidencia.

Como recordaba la filósofa Hannah Arendt, la pluralidad —el hecho de que los seres humanos piensen y vivan de maneras distintas— es la condición misma de la política. El filósofo John Rawls lo formuló después como “consenso traslapado”: actores con convicciones diferentes pueden coincidir en acuerdos prácticos que permiten sostener un marco común. Bajo esa lógica se entiende también esa reunión de más de una hora para encauzar las discrepancias abiertas en el seno del Gobierno asturiano, especialmente en torno a la implantación de universidades privadas o a la autorización del proyecto de Costco como iniciativa estratégica regional.

Ninguno de los dos socios del Ejecutivo está dispuesto a poner en riesgo el acuerdo de gobierno, máxime en un contexto en el que la debilidad de la izquierda puede dar alas a las organizaciones de la derecha extrema para acabar condicionando Gobiernos. Esa premisa ha dominado el centro de la reunión entre la FSA (Federación Socialista Asturiana) e Izquierda Unida, en la que se ha llevado como vía para el consenso la elaboración de una ley conjunta sobre Universidad que regule la inevitable entrada de instituciones privadas en el marco académico regional, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Ni PSOE ni IU quieren por ahora hacer balance del encuentro, aunque fuentes próximas a la cita sostienen que “se han puesto sobre la mesa las discrepancias, entendidas como posiciones distintas de partidos que creen que el bien común está en alcanzar acuerdos”.

Izquierda Unida convocará próximamente a su órgano colegiado para valorar los planteamientos acordados con el PSOE sobre la futura regulación de universidades privadas, para ver si eso constituye un marco suficiente para que IU desista de presentar un recurso judicial contra los decretos (aprobados por un gobierno del que forma parte) que permiten la implantación de la Universidad Alfonso X en Oviedo y la Nebrija en Avilés. El Principado aún tramita una solicitud de la Universidad Europea para establecer un centro asociado en Gijón, paso previo a la reclamación de una autorización como Universidad propia. Será precisamente ese escenario el que intentará regular la futura ley de Universidades que los dos partidos del Ejecutivo han discutido hoy.