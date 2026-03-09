Si eres PYME o autónomo: o te digitalizas o desapareces

GRUPO atu es un referente en formación y también en digitalización. Para combinar ambos aspectos, la entidad se ha embarcado en el Programa Generación Digital para PYMES y autónomos, una iniciativa de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), coordinado por la Escuela de Organización Industrial (EOI).

El objetivo es dar un impulso a la digitalización de autónomos y PYMES. Para dar a conocer todos los detalles sobre el programa, Marisa González, directora de Grupo atu Asturias y coordinadora del Programa Generación Digital y Olga Gutiérrez, coordinadora docente del mismo para GRUPO atu, participarán el miércoles 11 de marzo alas 11.00 horas en un webinar conducido por María José Iglesias, periodista de LA NUEVA ESPAÑA.

Un evento que puede seguirse en directo a través del canal de YouTube de ‘atu Generación Digital’ pinchando aquí.

Pioneros en formación

GRUPO atu, que desde 1984 trabaja como entidad de formación, ha sido seleccionado por la Escuela de organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, para implementar en hasta 5 comunidades autónomas el Programa Generación Digital, orientado a personas que buscan nuevos desafíos digitales para su desarrollo profesional, para sus empresas y negocios, con una modalidad en Asturias específicamente ideada para menores de 36 años.

El Programa Generación Digital AGENTES DEL CAMBIO y PYMES lo desarrolla en colaboración con la EOI, la Secretaría de Estado de Digitalización (SEDIA), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dentro del Plan Nacional de Capacidades Digitales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.