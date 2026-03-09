Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha quedado un conocido puerto asturiano tras la riada: troncos y restos flotando en el agua

El puerto de San Esteban, en Muros de Nalón, acumula restos vegetales arrastrados por la riada, que han quedado atrapados en la zona portuaria tras el descenso del río Nalón

VÍDEO: El puerto de San Esteban (Muros de Nalón) tras una riada

LNE

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El puerto de San Esteban, en Muros de Nalón, acumula numerosos restos arrastrados por la riada, entre ellos troncos, ramas, cañas y otros residuos vegetales que han quedado retenidos en la zona portuaria tras descender por el río hasta su desembocadura. Ayer no llovió en la localidad, pero el río Nalón lleva varios días bajando con mucha fuerza. El puerto tiene el agua marrón en los últimos días a causa de la riada.

Las imágenes grabadas en el puerto, que acompañan esta información, muestran cómo parte de estos materiales se han ido depositando en el agua y junto a las estructuras del muelle, formando pequeñas acumulaciones de restos flotantes. "Si limpiasen los cauces de los ríos no pasaría esto", se queja un vecino.

Este tipo de situaciones suele repetirse tras episodios de lluvias intensas o temporales, cuando el aumento del caudal del río transporta troncos y vegetación desde zonas ribereñas o montes próximos. Al llegar a la desembocadura, muchos de esos restos quedan atrapados en el puerto o en áreas de menor corriente.

Aunque en gran medida se trata de materiales naturales, su acumulación puede dificultar temporalmente algunas maniobras en el puerto y generar suciedad Por este motivo, en ocasiones se realizan labores de retirada para limpiar la zona y evitar que los restos se dispersen por el estuario.

El puerto de San Esteban, situado en la desembocadura del Nalón, es uno de los puntos donde con mayor facilidad se concentran estos materiales tras episodios de crecida del río, ya que actúa como punto final del arrastre de la corriente antes de que los restos lleguen al mar.

