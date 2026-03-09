Los socios del gobierno salvan la ruptura: PSOE e IU se abren a pactar una ley que regule y limite la educación universitaria privada

Las fuerzas que sustentan al Gobierno, PSOE e Izquierda Unida, abordaron este lunes en una reunión celebrada a las 16.00 horas en Presidencia las discrepancias relativas a la implantación de centros universitarios privados. El encuentro, de dos horas de duración, sirvió para hacer catarsis de las diferencias y, también, tratar de encontrar vías de solución. Sobre la mesa se puso una propuesta muy preliminar de normativa para una futura ley de Universidad, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El compromiso es elaborar de forma conjunta una ley que regule y limite para el futuro la implantación de universidades y centros adscritos.

Al encuentro en la sede de la presidencia del Gobierno, como señaló este periódico, asistieron el presidente del Gobierno, Adrián Barbón (también secretario general de la FSA), y Ovidio Zapico, coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales. Por parte del Ejecutivo también acudieron la vicepresidenta del Ejecutivo, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez. Además, estuvieron presentes los secretarios de Organización de ambos partidos: Luis Ramón Fernández Huerga (PSOE) y María José Miranda (IU).

En la cita también se puso de manifiesto la situación que se plantea con la tercera solicitud para la implantación de un centro adscrito en Asturias: el de la Universidad Europea, en Gijón. Esta institución tiene la intención de establecerse como Universidad radicada en Asturias, pero en tanto perfila el proyecto ha solicitado una autorización como centro adscrito, en la línea de los rubricados ya para la Universidad Alfonso X (Oviedo) y Nebrija (Avilés).

Tal y como publicó este periódico, la consejería de Ciencia tramita desde el mes de octubre la solicitud presentada por la Universidad Europea. Esta petición se registró después de que el Gobierno central aprobase el decreto regulador de instituciones académicas privadas, por lo que en el PSOE se entiende que buena parte de las reticencias que pudiese haber en IU respecto a los decretos de autorización precedentes quedarían atenuadas con la nueva normativa estatal, más estricta.

En todo caso, el permiso a la Europea se abordará por el Gobierno en un plazo de semanas, y aún podría dar lugar a otro episodio de «posición particular» por parte de IU en el Consejo de Gobierno, aunque entendido como una cuestión anterior al actual compromiso.

Tanto los asistentes por parte del PSOE como los de IU no quisieron hacer valoraciones tras el encuentro. En la coalición la razón está clara: IU no quiere dar por cerrado el conflicto hasta que no se reúna su comisión colegiada este martes.

En todo caso, las fuentes consultadas enmarcaron el encuentro en un clima de «normalidad» en las relaciones, pese a las diferencias. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, aseguraba horas antes de la cita que la reunión se produciría « en el marco de un diálogo constante y fluido que tiene que existir entre las dos fuerzas políticas y que además lo sostienen con fuerza».

«Llevamos ya siete presupuestos consecutivos aprobados y si vemos el entorno de las comunidades autónomas de nuestro alrededor, podemos comprobar que somos prácticamente un oasis de estabilidad en el Principado de Asturias», aseguró, tomando como referencia comunidades en las que el Partido Popular no ha logrado aprobar las cuentas anuales pese a sus acuerdos de mandato.