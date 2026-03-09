Los Oscos impulsa un proyecto pionero para llenar de moradores sus viviendas vacías: son casi 200

No es la primera vez que Enrique López, consejero delegado de Lácteas Monteverde, asentada en Grandas de Salime y ligada a la comarca de los Oscos, de donde procede la leche, tiene problemas para completar su plantilla cuando necesita echar mano de personal cualificado. "En la zona a veces no hay ese perfil, tienes que llamar a gente de fuera, pero muchas veces no es posible porque no tienen donde quedarse", explica. La falta de vivienda en el medio rural es uno de los principales problemas para atraer la llegada de los ansiados nuevos pobladores, impulsar el emprendimiento y dinamizar económicamente el territorio.

Pero no porque no haya viviendas, sino porque éstas están en muchas ocasiones infrautilizadas. Algo a lo que se quiere poner fin con el proyecto "Raíces con Futuro", impulsada por la Fundación Caja Rural de Asturias y que cuenta con la colaboración de Monteverde. López, junto a la directora de la fundación, Eva Pando, presentaron este lunes en Oviedo el proyecto ante representantes del Gobierno regional, los alcaldes de los Oscos, así como técnicos y otros agentes relacionados con el desarrollo rural en Asturias.

Número

Se han identificado hasta 183 viviendas vacías en la comarca de los Ocos (San Martín, Villanueva y Santa Eulalia), de las que el 27% estaría yan para vivir y un 20% requerirían unos pequeños arreglos, como expuso Pando. "Nuestro objetivo es poner sobre la mesa datos concretos y conectar esa oferta con la demanda.", abunda. "La fundación quiere aportar fórmulas para luchas contra el despoblamiento del medio rural y la vivienda es uno de los principales problemas sociales".

Del nombre "Raíces con Futuro" es Lácteas Monteverde un buen ejemplo, ya que como insiste Enrique López su determinación es "mantener esa vinculación con el territorio" que, en su caso, tiene la familia desde hace más de 100 años. "Yo quiero tener relevo generacional y quiero crecer donde he nacido. Necesitamos que haya oportunidades para quedarse o irse a vivir al Occidente".

Marcos Niño, director general de Reto Demográfico del Principado; Eva Pando; Carlota Jiménez de Andrade, directora de la Fundación Tu Techo; Enrique López; y Rubén Carrandi, asistente técnico del proyecto, en la presentación de "Raíces con Futuro". / Caja Rural

Más de 180 viviendas vacías en los Oscos no es una cifra baladí, teniendo en cuenta que la población total en los tres concejos ronda a duras penas el millar de residentes. Los motivos para que esas casas estén desaprovechadas y cerradas son varios, según el empresario. "Hay problemas administrativos, por herencias. También hay retiencias a alquilar, miedo...".

El proyecto echará ahora a rodar con el objetivo de que los propietarios de esas viviendas y también locales en desuso se animen a ponerlas en el mercado a disposición de nuevos pobladores.