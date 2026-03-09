El turismo en Asturias para Semana Santa: más pendientes de si habrá buen tiempo que preocupados por la guerra

Más reservas casi ya para verano que para Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, aunque las expectativas para el gran primer periodo vacacional del año –entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Domingo de Pascua– en Asturias son buenas. Como siempre lo han sido en el Paraíso Natural, de moda, cada vez más, de unos años para acá. Eso sí, hay un condicionante muy importante: la meteorología, que hace que la gente espere casi a última para reservar para saber qué tiempo hará.

En este 2026 además habrá especiales circunstancias. Además del ya famoso eclipse solar del 12 de agosto –que tiene prácticamente agotadas las plazas de alojamiento, por las nubes además, en la región– el estallido bélico en Oriente Medio ha modificado los planes vacacionales. Aunque los empresarios turísticos consultados por LA NUEVA ESPAÑA apuntan que aún es pronto para calibrar el impacto de la guerra en las reservas de la región. No obstante, en líneas generales, las agencias y grandes operadores turísticos ya han percibido un cambio en los planes para el verano, con preferencia de los destinos nacionales frente a los extranjeros en aras de buscar seguridad.

La presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, la canguesa Ana Llano, señala que por el momento, de cara a Pascua, el flujo de reservas sigue similar a otros años y no se registra un cambio de tendencia a consecuencia del contexto internacional. «Aún hay mucho libre. La tónica general es que no hay dinero y creo que esa es una razón más de peso que el contexto bélico», apunta. Frente a la Semana Santa de reserva lenta, sí que constata el aumento de reservas para el verano. «El eclipse de agosto también nos ayuda, pero parece que se recupera un poco la anticipación», apunta.

La situación es similar en Tapia. La secretaria de la Asociación de Hostelería y Turismo de Tapia, Elisa González, tampoco percibe aluvión alguno de reservas para la Semana Santa. «Habría aluvión si saliera el sol», bromea. Explica que el hecho de que las estaciones de esquí estén «llenas de nieve este año» tampoco beneficia a los destinos de costa para el próximo periodo vacacional. «Lo que más preocupa ahora es que suban los precios de las energías o los productos, pero aún es pronto para hacer otra lectura», señala, al tiempo que constata que en Pascua las reservas se dejan para última hora y en función del tiempo. Otra cosa es en verano, aunque, señala, que Tapia no tiene problemas para cubrir los meses de julio y agosto.

Interés y llamadas

En los hoteles Arcea y Alameda de Villaviciosa ya tienen todo completo. Jugadores de la Oviedo Cup de fútbol y un grupo de turismo cultural han llenado ambos alojamientos. «Aunque ya estamos completos, tenemos muchas llamadas y se nota que hay interés», resume Beatriz Pérez. También la copropietaria del Hotel La Casona de La Roza, Inés Barredo, comenta que las reservas están en torno al 20% porque el grueso llegará conforme se acerquen las fechas de Pascua «porque la gente está pendiente del tiempo».

Desconoce si los turistas interesados que han llamado estos días han cambiado su destino internacional por emplazamientos nacionales, pero lo que sí destaca es «la cantidad de extranjeros» que están reservando alojamiento para comprar o construir una casa. «Esta semana tuvimos gente de Miami, Manhattan y Albacete, no sé si es una burbuja o qué, pero está viniendo mucha gente que está tramitando la nacionalidad», concluye.

El conflicto bélico en Oriente Medio no se está dejando notar por ahora en el sector turístico del Alto Nalón. Las reservas para Semana Santa son las mismas que otros años. Suni Torre, presidenta de la Asociación Redes Natural, que agrupa a los empresarios del sector en el parque natural, ya tiene una ocupación del cien por cien para los días centrales de Semana Santa, de miércoles a lunes. «La semana previa las reservas alcanzan el 75 por ciento». «No ha habido ninguna anulación y son reservas que llevan tiempo fijadas», explica.

Movimiento para verano

En Redes, al igual que en toda Asturias, lo que están notando es que «ya se están empezando a mover las reservas para el verano», algo que Torre relaciona con el eclipse total de sol del próximo agosto.

En el Oriente, la situación internacional se nota en la cautela del visitante extranjero, tanto para Semana Santa como para verano. Eva Díaz, del hotel Santa Cruz de Cangas de Onís, habla de una «paralización en las reservas». Aunque no puede asegurar el motivo concreto, explica que nota «menos movimiento» de extranjeros y que ocurrió lo mismo cuando comenzó la guerra de Ucrania, debido a la incertidumbre.

Por su parte, Elisa Rodríguez, de la empresa de servicios Cangas Aventura, indica que «aún es pronto para valorar» pero, al igual que el verano pasado, esperan que la mayor parte del turismo que llegue sea nacional: «La gente en vez de salir fuera, se queda por aquí». Alicia Cuenya, de LF Hotels de Cangas de Onís, ratifica que el grueso del turismo que se aloja en el hotel «es nacional y de origen portugués; las reservas están siendo las habituales».

La comarca de Avilés espera una Semana Santa «sin ningún tipo de cambios», según explica el presidente de Otea en Gozón, Chus Paradelo. Además, es el dueño del hotel Playa en Luanco y cree: «Aquí seguiremos la misma línea que el año pasado, no habrá cambios». Esto se debe, dice, a que «el turista que viene por esas fechas suele ser nacional, los viajeros españoles no tienen tanto problema con el tema de los aviones».

El hotel Palacio de la Magdalena en Soto del Barco, cercano al Aeropuerto de Asturias, contará «con alrededor de un 70% de ocupación nacional» durante Semana Santa, apunta su director, Pedro Jiménez. «Nuestra previsión para esas fechas es bastante buena. De hecho, estamos sorprendidos porque tenemos bastantes reservas de domingo para lunes, algo que no suele ocurrir», añade. Por lo tanto, «tenemos buena previsión a pesar de lo que está ocurriendo».

Menos antelación

En Gijón, las reservas para Semana Santa cogen ritmo. En el hotel NH están en torno a la mitad ocupación del total de 64 habitaciones con el que cuentan. La directora, Montserrat Cañón, remarca que «lo más importante para que sea una buena Semana Santa va a ser que haga buen tiempo». «Los últimos años han sido positivos, pero ya no se reserva con tanta antelación como antes. Ahora la gente espera a ver si va a llover o no. Si hace bueno, estará todo lleno», añade.

Respecto al impacto de la tensa situación internacional, Cañón argumenta que «la gente está concienciada de lo que está pasando, pero todavía es pronto para que notemos que vienen hasta aquí en vez de volar al extranjero. No creo que eso vaya a repercutir en Semana Santa. Se irá viendo más adelante, dependiendo de cómo siga todo, pero por ahora es complicado saberlo porque se reserva con poco tiempo».

La Oviedo Cup agota plazas

En Oviedo están a punto de colgar el cartel de completo esta Semana Santa. La capital asturiana ya tiene prácticamente llenas sus plazas hoteleras gracias al imparable tirón de la Oviedo Cup. El torneo de fútbol base movilizará a miles de jóvenes deportistas y familias procedentes de diversas regiones y países, blindando la actividad local a corto plazo. Sin embargo, la escalada del conflicto en Irán empieza a proyectar una sombra de incertidumbre sobre el resto de la temporada.

Los profesionales del sector mantienen la cautela ante la inestabilidad internacional. Daniel García, director del Hotel NH Principado, señala que, aunque todavía no hay un impacto directo, el escenario plantea una dicotomía: «A medio plazo tiene dos consecuencias posibles. Una positiva, porque algunos turistas pueden elegir España como destino más seguro, y otra negativa por el encarecimiento de los combustibles y, por tanto, de los billetes de avión y de los viajes en general». Según García, este encarecimiento «podría frenar la demanda».

Por su parte, Ángel Zubizarreta, director del Hotel Silken, coincide en que «podría darse el caso» de que la guerra tuviera una repercusión positiva en las reservas estivales. «De cara al verano, Oviedo es un destino que se vende más cerca de fecha; no es última hora, pero tampoco tiene una antelación excesiva», explica, dejando la puerta abierta a cómo evolucione el conflicto en los próximos meses, pudiendo provocar que algunos turistas redirijan viajes previstos a la región afectada a otros destinos nacionales más seguros.