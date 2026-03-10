Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los accesos a Arcelor, bloqueados por la "masiva" huelga de la industria auxiliar

Las movilizaciones amenazan con paralizar la reparación del horno alto "B" de la siderúrgica

Miki López / Ángel González

Yago González

Yago González

Oviedo

La huelga de la industria auxiliar del metal, sector con unos 3.500 trabajadores en Asturias, ha bloqueado este martes los accesos a las factorías de ArcelorMittal en Gijón y Avilés. Los piquetes han producido largos atascos de vehículos en las vías de acceso.

Las movilizaciones se han iniciado este martes después de que las organizaciones sindicales y la patronal Femetal no alcanzaran este lunes un acuerdo sobre las condiciones del convenio colectivo del sector. Una de las empresas más afectadas, por el peso que tienen las auxiliares, es Arcelor, que precisamente estos días tenía previsto realizar las labores para abrir una "ventana" en el horno alto "B" de Gijón, operación clave para abordar la reparación de esta instalación siderúrgica –parada desde octubre– y que precisa del concurso de operarios de empresas auxiliares.

Desde CC OO de Industria han asegurado este martes que el seguimiento de la huelga está siendo "masivo" y "demuestra con claridad el malestar existente en el sector".

"Nuestra voluntad es firme y decidida de llevar adelante el calendario de huelga convocado, que se desarrollará los martes, miércoles y jueves de las tres próximas semanas", han señalado desde el sindicato.

Por su parte, UGT FICA instó a la patronal a “reflexionar y a regresar a lamesa de negociación con una actitud constructiva que permita desbloquear la situación”.

