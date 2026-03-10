Un agosto astronómico en Asturias: la región acoge un gran congreso científico sobre exploración espacial como preludio al gran eclipse

Oviedo acogerá en agosto un congreso científico internacional que, bajo el título de "Las múltiples vías al Espacio", pretende ser una cita de referencia para reunir en Asturias a especialistas de referencia en ciencia planetaria, medicina aeroespacial, tecnología, recursos espaciales e innovación para debatir sobre los retos de la exploración del siglo XXI y sobre el papel que pueden desempeñar territorios con base científica e industrial en la nueva economía del espacio.

El encuentro, organizado por la Consejería de Ciencia del Principado, la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FYCIT) y el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad de Oviedo, nace con la vocación de conectar conocimiento científico, capacidades tecnológicas e industria en torno a un ámbito que ya no depende solo de la ingeniería aeroespacial clásica.

La organizadora del congreso, Noemí Pinilla-Alonso, señala a LA NUEVA ESPAÑA que la conferencia “nace con la idea de reunir en Asturias a especialistas de distintas disciplinas, ciencia, ingeniería, medicina o tecnología, para abordar la exploración espacial del siglo XXI y el papel que podemos o queremos desempeñar en ella”.

Pinilla-Alonso subraya además que proyectos como el establecimiento de bases en la Luna exigen una colaboración cada vez más amplia entre disciplinas. En ese contexto, apuntó que junto a la ingeniería intervienen también la medicina en entornos hostiles, la ciencia y tecnología de materiales, la biotecnología, los sistemas de alimentación, la gestión de recursos en el espacio o la protección frente a la radiación, además de la ciencia básica que sustenta esos desarrollos.

Ponentes internacionales y grandes áreas temáticas

El congreso contará con un cartel de invitados de perfil internacional. Entre los ponentes figuran Pete Worden, presidente de la Breakthrough Prize Foundation y director ejecutivo de Breakthrough Initiatives; Francisco Córdova, director de operaciones de la Estación Espacial Internacional; Emmanuel Urquieta, vicepresidente de Medicina Aeroespacial y profesor de la Universidad de Central Florida; Dani M. DellaGiustina, profesor del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona e investigador principal de la misión de la NASA OSIRIS-APEX; Phil Metzger, director del Stephen W. Hawking Center for Microgravity Research and Education, y Seiji Sugita, profesor de la Universidad de Tokio e investigador principal científico de la cámara de navegación óptica de Hayabusa2.

También participarán Humberto Campins, profesor de Ciencia Planetaria en la Universidad de Central Florida; Julia de León, científica planetaria del Instituto de Astrofísica de Canarias y punto de contacto en España de la ESA para objetos cercanos a la Tierra y defensa planetaria, y Antonio Maudes, cofundador y consejero delegado de Light Bridges en el Observatorio del Teide.

El programa se articulará en torno a varias áreas principales: ciencia planetaria, con cuestiones como pequeños cuerpos, Luna, Marte, vida y agua en el espacio o astrofísica de laboratorio; salud espacial, con contenidos sobre medicina aeroespacial, soporte vital y factores humanos en misiones de larga duración; recursos espaciales, con biominería, utilización de recursos in situ e infraestructuras lunares; y un bloque centrado en defensa planetaria, seguridad cislunar, microgravedad, polvo espacial y gestión de residuos orbitales. A ello se sumará un apartado dedicado a innovación, con propulsión de nueva generación, constelaciones de satélites e inteligencia artificial aplicada al espacio.

Comités científicos y proyección para Asturias

La organización ha estructurado además un comité directivo y otro científico con presencia de investigadores y responsables institucionales de España, Francia y organismos europeos. En el comité directivo figuran, junto a Pinilla-Alonso, Julia de León, el director del ICTEA (Javier de Cos); Humberto Campins, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

El comité científico incluirá a Abigail Calzada, del European Space Resources Innovation Center; Alejandro Cardesín, científico planetario y responsable de operaciones científicas de misiones del Sistema Solar de la ESA; Rosario Brunetto, subdirectora del Instituto de Astrofísica Espacial de Francia; Santiago Iglesias, investigador posdoctoral del ICTEA, y Vania Lorenzi, astrónoma de soporte y responsable del instrumento de infrarrojo cercano del Telescopio Nazionale Galileo.

La organización plantea el encuentro como “un puente estratégico entre la ingeniería terrestre y la exploración celeste”, con la intención de abrir un diálogo internacional sobre cómo regiones con tradición industrial pueden reorientar parte de su experiencia hacia el nuevo escenario espacial. En esa línea, Pinilla-Alonso destaca que “en Asturias hay masa para impulsar nuevas iniciativas cada día más ambiciosas en temas espaciales”.

En la antesala del eclipse total de 2026

El congreso se celebrará además en la antesala de uno de los grandes acontecimientos astronómicos previstos en España: el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. La organización subraya que será el primero del denominado “trío ibérico”, formado por los eclipses de 2026 y 2027, ambos totales, y el de 2028, anular.

La franja de totalidad atravesará Asturias, lo que sitúa al Principado como uno de los enclaves de mayor interés para la observación del fenómeno.

En Oviedo, el eclipse parcial comenzará a las 19.31 horas; la totalidad arrancará a las 20.27; el máximo se alcanzará a las 20.28 y concluirá a las 20.29, mientras que el fenómeno terminará a las 21.21. La duración de la totalidad será de 1 minuto y 48 segundos en Oviedo, de 1 minuto y 45 segundos en Gijón; de 1 minuto y 47 segundos en Avilés, y de 1 minuto y 48 segundos en Luarca y Navia.

Con ese contexto, la cita aspira a convertir Asturias en un punto de encuentro entre ciencia, tecnología e industria espacial y, al mismo tiempo, en escaparate internacional de sus capacidades investigadoras y de su proyección astronómica.