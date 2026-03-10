Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por "riesgos graves para la seguridad"
El grupo Stellantis ha iniciado otra campaña para sustituir los airbags Takata, defectuosos en varios modelos
La alerta por los airbags defectuosos del fabricante Takata sigue llegando a conductores asturianos casi una década después de que estallara uno de los mayores escándalos de seguridad de la industria del automóvil. La marca Opel ha comenzado a enviar cartas a propietarios de varios modelos para advertirles del riesgo y pedirles que acudan al concesionario para sustituir el sistema.
El aviso forma parte de una campaña de seguridad impulsada por el grupo Stellantis, que afecta a distintos vehículos equipados con airbags Takata. Entre los modelos incluidos figuran Astra H, Astra J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C y Zafira C.
En la carta remitida a los propietarios, algunos de ellos en Asturias, la compañía lanza una advertencia especialmente contundente y pide dejar de usar el vehículo hasta que se realice la reparación. "Debido al grave riesgo para la seguridad que implica, le rogamos que deje de conducir su vehículo inmediatamente hasta que se haya reemplazado el airbag", señala el escrito.
El problema afecta al inflador del airbag del conductor fabricado por Takata. Según explica el aviso, estos dispositivos pueden degradarse con el paso del tiempo. En caso de accidente, esa degradación puede provocar que el airbag se despliegue con una fuerza excesiva y llegue a romperse, lo que puede lanzar fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo. Un fallo que ha llegado a provocar lesiones graves e incluso fallecimientos, obligando a poner en marcha campañas de retirada a nivel mundial.
Sustitución gratuita
La solución consiste en sustituir el airbag del conductor en un concesionario oficial de Opel, una operación que se realiza "sin coste para el propietario al tratarse de una campaña de seguridad". Según detalla la comunicación enviada por la compañía, la intervención tiene una duración aproximada de media hora, aunque el tiempo total puede variar en función de la carga de trabajo del taller. Los propietarios pueden solicitar cita en su concesionario o comprobar si su vehículo está afectado a través de la web de revisiones de Stellantis o de la marca.
El caso de los airbags Takata está considerado uno de los mayores escándalos de la historia del automóvil, con decenas de millones de vehículos afectados en todo el mundo y numerosas marcas implicadas. A pesar de que el problema salió a la luz hace nueve años, los fabricantes siguen enviando avisos a conductores que todavía no han pasado por el taller o ampliando campañas a modelos antiguos, por lo que muchos propietarios asturianos continúan recibiendo cartas para revisar sus coches.
Los especialistas en seguridad recomiendan atender este tipo de avisos lo antes posible, ya que afectan a elementos clave de protección en caso de accidente.
